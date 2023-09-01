"Вымпелком" приобрел 95% провайдера сети доставки контента CDNVideo

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - ПАО "Вымпелком" стало владельцем 95% ООО "СДН-Видео" (оператор сети доставки контента CDNVideo), свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.

Изменения зарегистрированы 30 августа. По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 88% ООО "СДН-Видео" было приобретено у зарегистрированной в Гонконге Hong Kong Wangsu Science & Technology Company Limited, еще 5% куплены у гендиректора компании Ярослава Городецкого (он в результате снизил свою долю до 5%), оставшиеся 2% - у Сергей Ивленкова.

О намерении Hong Kong Wangsu продать принадлежавшие ей 88% CDNVideo "Вымпелкому" в феврале писало издание ComNews. По данным издания, сумма сделки - 920,48 млн рублей. При этом китайская компания тогда сообщала, что по итогам аудита финансовых показателей CDNVideo за 2022 год цена сделки будет скорректирована.

CDNVideo управляет сетью доставки контента (content delivery network, CDN), узлы которой установлены в 20 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Молдавии, Германии, Нидерландах, США, Азербайджане, Армении, Израиле, Узбекистане, Киргизии и Сингапуре.

ООО "СДН-Видео" основано в марте 2010 года. По итогам 2022 года выручка компании составила 501,4 млн рублей, чистая прибыль - 21,3 млн рублей.