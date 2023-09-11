Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,1-1,2%

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник смешанной динамикой рублевых цен blue chips на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры, высокой нефти (Brent торгуется выше $90 за баррель) и укрепления рубля; индексы Мосбиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,1-1,2%, лидирует в росте "Аэрофлот", растет Сбербанк на сильном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3146,4 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1024,94 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,9%.

Доллар упал до 96,7 рубля (-1,08 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,5% "префы"), "Газпрома" (+0,4%), ВТБ (+0,3%), "Магнита" (+0,3%), АФК "Система" (+0,2%), "Яндекса" (+0,2%), "Газпром нефти" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), ПАО "Полюс" (+0,1%).

Сбербанк за январь-август 2023 года получил 999 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщил президент - председатель правления банка Герман Греф в рамках Восточного экономического форума. "С начала года мы заработали 999 млрд рублей чистой прибыли при рентабельности капитала выше 25%", - передал Греф журналистам через пресс-службу.

Сбербанк рассчитывает превысить текущий прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2023 год - свыше 22%.

Согласно отчету Сбербанка по РСБУ, в августе он получил порядка 141 млрд руб. чистой прибыли.

Подешевели акции "РусГидро" (-0,9%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,7%), бумаги НЛМК (-0,6%), расписки TCS Group (-0,6%), акции "Московской биржи" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), МТС (-0,2%), ММК (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс Мосбиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 3100-3160 пунктов.

"Не исключаем, что рынок может попробовать подрасти после четырех сессий падения. К тому же индекс в текущем году растет именно в понедельник. Однако отметим, что текущее укрепление рубля может изменить ситуацию, из-за чего рынок может продолжить снижаться. Считаем, что спросом должны пользоваться отдельные акции: Сбербанка, Мосбиржи и "Транснефти", - считает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник слабо позитивный: нефть Brent удерживается выше $90 за баррель, в Шанхае индексы растут на новых стимулах фондового рынка, в Японии банковский сектор на подъеме на слабых намеках о возможном прекращении политики отрицательных ставок Банка Японии, дорожают промышленные металлы.

На этом фоне акции российских нефтяников и металлургов могут показать небольшой отскок. Впрочем, главным вопросом для российского рынка остается предстоящее заседание ЦБ РФ, на котором может быть повышена ставка, полагает аналитик.

В мире

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,2% на корпоративных новостях, однако снизились по итогам недели. За неделю Dow Jones просел на 0,7%, S&P 500 - на 1,3%, Nasdaq - на 1,9%.

Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в четверг выразил удовлетворение проделанной работой по снижению инфляции в США и отметил, что Федрезерв продолжит следить за поступающими статданными и принимать решение об изменении или сохранении ключевой процентной ставки на их основе.

В Азии в понедельник на рынках акций преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX Australia вырос на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,4%).

Экономика Японии во втором квартале выросла на 1,2% относительно предыдущих трех месяцев, согласно окончательным данным правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 1,5%. Средний прогноз аналитиков предполагал пересмотр до 1,3%, сообщает Trading Economics.

Также инвесторы оценивают опубликованные в субботу данные об инфляции в КНР.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в августе выросли на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз предполагал рост цен на 0,2%, отмечает Trading Economics. В июле они снизились впервые более чем за два года - на 0,3%. Относительно предыдущего месяца индекс CPI в августе поднялся на 0,3%.

Инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители в стране в августе не изменилась по сравнению с июлем и составила максимальные с января 0,8%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце уменьшились на 3% в годовом выражении (-4,4% в июле). Падение стало минимальным с марта, но наблюдается уже 11 месяцев подряд. По сравнению с предыдущим месяцем значение индекса PPI в августе повысилось впервые за девять месяцев - на 0,2%.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в понедельник умеренно проседают после роста по итогам прошлой недели.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $90,36 за баррель (-0,3% и +0,8% в пятницу), октябрьская цена WTI - $86,96 за баррель (-0,6% и +0,7% в пятницу).

За минувшую неделю Brent подорожала на 2,4%, WTI - на 2,3%.