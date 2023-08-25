"Алор" повторил прежнее предложение российским держателям евробондов VEON

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Алор брокер" (ООО "АЛОР +") повторно предложил держателям восьми выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V., права на которые учитываются российскими депозитариями, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые биржевые облигации ПАО "Вымпелком", говорится в сообщении брокера.

Владельцам евробондов, желающим обсудить потенциальное приобретение, предлагается обратиться к брокеру до 5 сентября. В обращении необходимо указать количество еврооблигаций, которые владелец желает продать, полную цепочку хранения и предпочтительный вариант.

В расчетах не предусмотрена оплата ранее выплаченных, но не полученных владельцами купонных доходов.

VEON сейчас не может доводить любые выплаты по евробондам до держателей, чьи права учитываются в российской инфраструктуре, поскольку международные клиринговые системы блокируют такие переводы в адрес НРД на фоне многочисленных санкций, введенных против России.

Решение вопроса с выплатами российским держателям евробондов VEON стало условием согласования властями анонсированной в ноябре прошлого года сделки по продаже холдингом его российской "дочки", "Вымпелкома", местному менеджменту. VEON заключил соглашение о продаже "Вымпелкома", обозначив в качестве дедлайна по сделке 1 июня 2023 года.

В феврале-марте "Алор брокер" публично предложил держателям всех выпусков еврооблигаций VEON Holdings B.V., права на которые учитываются российскими депозитариями и в российской инфраструктуре, выкупить эти долговые бумаги или обменять их на новые бонды "Вымпелкома". Брокер предоставил инвесторам на выбор два варианта. Первый предполагал приобретение евробондов по цене 100% от номинальной стоимости (плюс НКД) с одновременным выкупом продавцом на всю сумму этой сделки, включая НКД, по 100% номинала новых биржевых облигаций "Вымпелкома". Второй вариант предусматривал выкуп евробондов по цене ниже номинала (плюс НКД), приобретать новые бонды "Вымпелкома" в данном случае инвестору было не нужно, при этом цена выкупа варьировалась от 79,6% до 92,8% номинала в зависимости от выпуска.

В сообщении брокера о повторном предложении для держателей евробондов VEON говорится, что оно предполагает приобретение этих долговых бумаг "по одному из двух ранее опубликованных вариантов".

В опубликованном в конце марта отчете "Вымпелкома" сообщалось, что компания в феврале-марте осуществила выкуп еврооблигаций VEON Holdings B.V. общей номинальной стоимостью $1,26 млрд и 23,9 млрд рублей. За этот же период был осуществлен выпуск биржевых и коммерческих облигаций общей номинальной стоимостью 119,3 млрд рублей. Сам VEON в начале мая сообщал, что "Вымпелком" выкупил еврооблигации общей номинальной стоимостью $1,6 млрд, что сопоставимо с цифрами, которые приводились в отчете "Вымпелкома".

В феврале глава Минцифры Максут Шадаев говорил, что правкомиссия по иностранным инвестициям одобрила сделку при условии, что "Вымпелком" выкупит не менее 90% еврооблигаций VEON у российских инвесторов.

Оценочно на хранении в локальном периметре находились евробонды VEON на $2,3-2,4 млрд, писал в своем обзоре руководитель отдела аналитики долгового рынка "Ренессанс Капитала" Алексей Булгаков. Таким образом, доля обменянных евробондов, права на которые учитываются в российской инфраструктуре, составляет около 70% вместо необходимых 90%.

Российские держатели евробондов VEON, пока холдинг согласовывал с властями судьбу своего ключевого актива, подали целую серию исков в арбитражные суды. Требования к российскому "Вымпелкому", в частности, предъявили УК "Лидер", "Трансфингруп" (ТФГ), УК "Первая", "Росгосстрах жизнь", "ААА Управление капиталом". Один из истцов, УК "Первая", в середине апреля отозвала свои требования к компании, пояснив, что все еврооблигации, находившиеся у нее в доверительном управлении, были выкуплены.

В июле суд отклонил иски "Лидера" и "Трансфингрупп", оба они рассматривались в закрытом режиме (по просьбе "Вымпелкома", ссылавшегося на то, что истцы представили выписку из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России), поэтому в картотеке дел отражены только решения, без изложения аргументации суда. "Лидер" одним из первых подал к "Вымпелкому" иск в связи с обслуживанием евробондов VEON - в начале минувшего сентября, ТФГ пошла в суд спустя почти три месяца. При этом на момент отклонения иска судом требования "Лидера" к "Вымпелкому" резко снизились, с 1,757 млрд рублей до 179,7 млн рублей. Размер исковых требований ТФГ к "Вымпелкому" был скромнее - около 127 млн рублей.

В августе и "Лидер", и ТФГ подали апелляции на решения по их искам.

Предложенные условия обмена и выкупа евробондов VEON устроили не всех держателей. Так, страховая компания "СОГАЗ", чья структура "СОГАЗ-Жизнь" владеет евробондами двух выпусков VEON, сочла, что выкуп еврооблигаций проводился "Вымпелкомом" на нерыночных условиях, а действия эмитента являлись "очевидной дискриминацией прав российских инвесторов, обосновываемой вольной трактовкой решений государственных органов". Как рассказывали источники "Интерфакса", соответствующее письмо с предложением разработать меры по обеспечению прав держателей еврооблигаций было направлено компанией в Минэкономразвития. В министерстве тогда сообщили, что видели письмо "СОГАЗа", но отметили, что вопросы, связанные с деятельностью правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, относятся к компетенции Минфина, на базе которого она функционирует. В Минфине на запрос "Интерфакса" не ответили.

VEON накануне ранее обозначенного дедлайна для закрытия сделки по продаже российской "дочки" заявил, что направил необходимую документацию для аннулирования евробондов компании, принадлежащих ПАО "Вымпелком", в адрес Euroclear, Clearstream и регистраторов. Таким образом, компания вступает в завершающую стадию закрытия сделки по продаже активов в России, которая была анонсирована в ноябре прошлого года, говорилось в сообщении.

В начале августа глава VEON Каан Терзиоглу на телефонной конференции по итогам II квартала заявил о выходе из совета директоров "Вымпелкома". По поводу закрытия сделки по продаже актива в России он сказал, что холдинг продолжает обращаться к европейским регуляторам, чтобы аннулировать евробонды, выкупленные "Вымпелкомом". Глава компании подчеркнул, что холдинг осознает важность совершения сделки до ближайшей даты погашения еврооблигаций - в октябре 2023 года, однако не привел никаких деталей, удастся ли закрыть ее в эти сроки.