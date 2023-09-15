Brent торгуется у $93,74 за баррель и завершает в плюсе третью неделю подряд

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут вечером в пятницу и завершают в плюсе третью неделю подряд на фоне опасений относительно недостаточных объемов поставок на мировом рынке, сообщает MarketWatch.

К 17:57 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,04 (на 0,04%) - до $93,74 за баррель. Ранее в ходе торгов они поднимались выше $94 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к 18:04 по Москве дорожали на бирже NYMEX на $0,39 (на 0,4%), до $90,55 за баррель.

С начала этой недели как Brent, так и WTI прибавили более 3,5% в связи с растущими опасениями сокращения предложения нефти в результате продления Саудовской Аравией добровольного ограничения добычи до конца текущего года.

"Нефтяной рынок сейчас в руках ОПЕК, и теперь Саудовской Аравии принимать решение, когда начать отменять эти добровольные меры", - полагает основатель консалтинговой компании Oilytics Кешав Лохия.

Поддержку рынку в пятницу оказали также данные о хорошем состоянии экономики Китая: темпы роста промышленного производства и розничных продаж в августе ускорились, а безработица в стране снизилась.

Объем промпроизводства в прошлом месяце увеличился на 4,5% в годовом выражении - максимально с апреля, розничные продажи повысились на 4,6% - их подъем стал самым существенным с мая. Оба показателя выросли сильнее прогнозов рынка.