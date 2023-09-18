WSJ предсказала наихудший кризис на рынке жилья Китая

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Китайский рынок жилья движется к новому кризису, который может стать наихудшим для страны на данный момент, пишет The Wall Street Journal.

Банкротство крупной девелоперской компании China Evergrande Group два года назад спровоцировало волну дефолтов застройщиков, и проблемы отрасли негативно сказались на экономике Китая в целом.

Теперь в сложном положении оказался крупнейший частный девелопер Китая - Country Garden Holdings. В отличие от Evergrande, проблемы которого были вызваны чрезмерной расточительностью, трудности Country Garden связаны с уходом инвесторов и покупателей с рынка недвижимости.

Ситуация с Country Garden может создать гораздо более серьезные проблемы для экономики КНР, чем дефолт Evergrande в 2021 году, отмечает WSJ. Значительная часть операций Country Garden сосредоточена в промышленных зонах, которые были двигателем роста китайской экономики в лучшие времена. Теперь эти регионы испытывают финансовые трудности и сталкиваются с оттоком жителей, в связи с чем им, вероятно, будет сложно справиться с крахом крупного застройщика.

Экономисты ожидают, что проблемы рынка жилой недвижимости будут негативно сказываться на потребительском доверии, и это затянет спад активности в секторе. На долю недвижимости и смежных отраслей приходится примерно четверть ВВП Китая.

"Вся отрасль в беде", - говорит профессор экономики Гарвардского университета Кеннет Рогофф. Особенно серьезные проблемы испытывают небольшие и средние по размеру города.

Объемы строительства в течение нескольких лет превышали спрос, что привело к огромному избытку жилья, и рынку необходима корректировка, отмечает Рогофф.

"Как не допустить, чтобы население Китая впало в панику, когда увидит, что значительная часть его благосостояния может обрушиться? Это непросто", - говорит эксперт.

По состоянию на 30 июня Country Garden была вовлечена в более чем 3 тысячи проектов, включающих миллионы домов. Общий объем обязательств компании, включая проданные, но не сданные дома, долги перед поставщиками и банками, а также облигации, оценивается в $186 млрд, причем основная их часть должна быть погашена в течение года.

Застройщик зафиксировал рекордный убыток в первом полугодии - около $7 млрд, списав стоимость ряда активов.

В прошлом месяце Country Garden пропустила выплаты процентов на сумму $22,5 млн по двум выпускам долларовых бондов, однако смогла найти средства, чтобы произвести их в течение 30-дневного льготного периода, избежав дефолта. Китайские кредиторы предоставили компании отсрочку для выплат по некоторым из юаневых бондов.

Продажи новых домов Country Garden в августе упали на 70% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Если продажи не восстановятся, застройщику грозит дефолт, отмечают аналитики.