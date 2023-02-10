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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Авдолян и Исаев разделили долю Адоньева в компании, получившей активы "Сибантрацита"

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Альберт Авдолян и Александр Исаев разделили между собой долю Сергея Адоньева в ООО "А-Проперти Развитие" (владеет ООО "Элси Холдинг", которому перешли активы группы "Сибантрацит").

Адоньев, в конце января подпавший под блокирующие санкции США, принял решение выйти из совместного с Авдоляном и Исаевым угольного бизнеса, сообщал "Интерфаксу" представитель группы "Элси". Ему принадлежало 31,67% в ООО "А-Проперти Развитие", еще 36,67% было у Авдоляна и 31,66% – у Исаева.

Теперь, по данным ЕГРЮЛ, Авдолян и Исаев владеют по 50% в ООО.

Угледобывающая компания "Элси" была образована в результате слияния активов УК "Эльга уголь" и УК "Сибантрацит". Исаев, генеральный директор "Элси", через ООО "ЭнергоГрупп" владеет 20% в УК "Элси", 80% – у ООО "А-Проперти".

В январе этого года стало известно, что Адоньев получил 50% АО "АП Холдинг", ранее целиком принадлежавшего Авдоляну. Через эту компанию он стал контролировать 50% "А-Проперти" и 51% "Глобалтэк" (оператор проекта "Якутский СПГ"). Также Адоньев стал владельцем 24,33% "Якутской топливно-энергетической компании" (ЯТЭК).

Процесс передачи Адоньевым доли в "АП Холдинге" пока не завершен, уточнили "Интерфаксу" в компании.

Альберт Авдолян Александр Исаев Сергей Адоньев А-Проперти Развитие Элси Холдинг Сибантрацит
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