ЦБ ждет прироста потребкредитов в 2023 г. ближе к нижней границе июльского прогноза в 13-17%

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ ожидает прироста портфеля потребительских кредитов в 2023 году ближе к нижней границе диапазона июльского прогноза в 13-17%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

К сдерживанию потребительского кредитования приведет повышение ключевой ставки и ужесточение макропруденциальных мер Банком России, считает регулятор.

ЦБ по-прежнему прогнозирует прирост ипотечного портфеля в 2023 году на уровне 17-21%. Рост ипотечных ставок по несубсидируемым программам кредитования может привести к снижению темпов роста этого портфеля во втором полугодии, отмечает Банк России.

Прогноз динамики балансов банков основан на среднесрочном прогнозе ЦБ по итогам заседания совета директоров в июле. При этом в сентябре 2023 года запланирован пересмотр среднесрочного прогноза, подчеркивает Банк России.

ЦБ отмечает, что темпы роста потребительского кредитования во втором квартале 2023 года продолжили ускоряться: портфель вырос на 4,5% против роста на 2,5% в первом квартале. Это, по мнению регулятора, может быть связано с возросшими риск-аппетитами банков, а также активным ростом потребительского спроса на фоне увеличения доходов населения. "Такой рост потребительского кредитования, достигаемый зачастую за счет низкого качества новых выдач, вызывает беспокойство, поэтому для предотвращения неконтролируемого повышения закредитованности населения Банк России продолжает ужесточать макропруденциальное регулирование", - говорится в обзоре.

Так, если в третьем квартале 2023 года на заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% может приходиться не более 20% выдач потребительских кредитов (в I-II кварталах ограничение - 25%) и не более 5% на кредиты сроком свыше 5 лет (в I-II кварталах - 10%), то в четвертом квартале 2023 года лимит будет 5% и для кредитов сроком свыше 5 лет, и для ПДН свыше 80%. Кроме того, в IV квартале вводится дополнительный лимит для кредитов с ПДН 50-80% (30% по потребительским ссудам и 20% по картам).

Кроме того, с 1 сентября 2023 года повышены надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам с высокими значениями полной стоимости кредита (ПСК) и ПДН (в большей степени они будут влиять на кредитные карты, по которым уровень ПСК выше, чем по кредитам наличными).

Ипотека, по мнению ЦБ РФ, демонстрирует признаки перегрева. Во втором квартале темпы роста ипотечного кредитования существенно ускорились - до 7% с 4,2% в первом квартале, почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в IV квартале 2022 года). Одной из причин стал рост инвестиционного спроса на фоне снижения курса рубля, отмечает регулятор.