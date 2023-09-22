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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

"Мосбиржа" и "СПБ биржа" начнут торги акциями "Софтлайн" 25 сентября

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Торги акциями ПАО "Софтлайн" на "Московской бирже" и "СПБ бирже" начнутся 25 сентября, сообщили торговые площадки.

В августе компания сообщала, что торги ее акциями могут начаться с 26 сентября.

Сообщалось также, что акции "Софтлайн" будут включены во второй котировальный список "Мосбиржи" и в некотировальную часть списка ценных бумаг, допущенных к торгам на СПБ бирже.

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Летом 2022 года Softline Holding разделил бизнес на российский и международный. В результате российский бизнес с холдинговой компанией "Софтлайн" стал независимым от международного периметра.

Международный бизнес продолжил работу под брендом Noventiq.

Noventiq, в свою очередь, провела делистинг с LSE и сейчас проводит слияние со SPAC-компанией, чтобы получить листинг на Nasdaq.

LSE Nasdaq Softline Мосбиржа СПБ биржа Софтлайн Noventiq
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