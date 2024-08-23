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Alibaba повысит статус листинга в Гонконге до первичного 28 августа

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding повысит статус листинга своих акций на Гонконгской фондовой бирже до "первичного", что поможет компании привлечь миллиарды долларов инвестиций из материкового Китая.

Акционеры Alibaba утвердили план конвертации листинга 28 августа, сообщила компания. Это позволит получить доступ к программе Stock Connect (схема торговли между Гонконгской фондовой биржей и площадками в Шанхае и Шэньчжэне).

Этот план впервые обсуждался еще два года назад, но не получил развития из-за усиления напряженности в отношениях Китая с США.

Акции Alibaba обращаются также на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Alibaba Гонконг США Китай
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