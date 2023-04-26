Облачное подразделение Alibaba рекордно снизит цены на основные продукты

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Alibaba Cloud, принадлежащая китайскому онлайн-гиганту Alibaba Group Holding, снижает цены на основные продукты на 15-50%. Об этом пишет China Daily со ссылкой на заявление облачного подразделения.

Стоимость некоторых решений для хранения данных сократится вдвое. Благодаря этому компания рассчитывает расширить клиентскую базу и нарастить свою долю на рынке облачных вычислений. Это самое масштабное снижение цен в ее истории.

По данным аналитической фирмы Canalys, расходы на сервисы облачной инфраструктуры выросли в материковом Китае на 10% и составили $30,3 млрд в 2022 году. Alibaba Cloud с долей 36% была лидером рынка.

Ранее в апреле глава Alibaba Дэниэл Чжан заявил, что "мы находимся на технологическом водоразделе", где одной из движущих сил, наряду с создающим контент искусственным интеллектом, выступают облачные вычисления.

В сентябре прошлого года стало известно, что Alibaba Cloud инвестирует $1 млрд в развитие облачного бизнеса своих клиентов. Инвестиции рассчитаны на три года и будут направлены как на финансовые (финансирование проектов), так и на нефинансовые (маркетинг и вывод продукции на рынок) инициативы.

Американские депозитарные расписки (ADR) на акции Alibaba дорожают на 1,7% на премаркете в среду.