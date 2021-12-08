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В Думу внесут законопроект о правилах достижения регионами углеродной нейтральности

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство одобрило и 8 декабря внесет в Госдуму законопроект, в котором прописаны правила проведения эксперимента по достижению углеродной нейтральности в регионах, сообщил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Он напомнил, что такой эксперимент запускается на Сахалине по поручению президента. Углеродной нейтральности регион должен достичь за четыре года.

"Сегодня направим на рассмотрение в Государственную Думу проект соответствующего федерального закона", - заявил премьер.

По его словам, в рамках эксперимента предстоит внедрить и отработать методики и технологии, помогающие не только сокращать выбросы парниковых газов, но и повышать их поглощение, "в том числе с помощью применения специальных экономических и финансовых стимулов". Также будут протестированы системы учета выбросов и обращения углеродных единиц.

Разработавшее законопроект Министерство экономического развития сообщило, что документ уточняет понятийный аппарат, дает описание методов учета, инструментов регулирования выбросов и поглощения парниковых газов. Критерии компаний, которые смогут участвовать в эксперименте после принятия законопроекта, правительство утвердит отдельно.

"Законопроект вводит на территории отдельных регионов обязательную верификацию отчетности, квоты на выбросы и сборы за их невыполнение. По сути - начинаем формировать "жесткое" регулирование. Одновременно делаем еще один шаг к развитию общефедерального регулирования, так как в счет выполнения квоты можно будет засчитывать углеродные единицы", - объяснил министр Максим Решетников.

Эксперимент начнется с Сахалинской области, затем к нему может подключиться любой регион. Интерес к проекту уже высказали Башкирия, Хабаровский край, Иркутская и Калининградская области. По словам Решетникова, у каждого региона могут быть свои критерии для определения компаний-участников проекта. Федеральное правительство будет устанавливать их для каждого региона отдельно, просчитывая лучшую модель для выхода на нейтральность. Для этого местные власти должны провести инвентаризацию выбросов и поглощения парниковых газов, оценить последствия эксперимента для бюджета и бизнеса, прописать ожидаемую траекторию снижения выбросов и подходы к распределению квот между организациями.

"Пока такую "домашнюю работу" выполнили только Калининградская область и Башкортостан. Рассматриваем возможность их включения в эксперимент поправками ко второму чтению законопроекта", - отметил министр через пресс-службу.

Сахалинский эксперимент предполагает достижение на территории этой области углеродной нейтральности до 31 декабря 2025 года. В 2021 году в регионе провели инвентаризацию парниковых газов: выбросы составили 12,3 млн т СО2-эквивалента, поглощение - 11,1 млн т. Разницу - около 10%, или 1,2 млн т СО2-эквивалента - требуется сократить для достижения углеродной нейтральности. Для реализации этой цели области предстоит перевести 145 котельных с угля на газ, повысить до 50% долю экологичного транспорта, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии.

Сахалинская область уже определила эмитентов, которые дают 75% выбросов в субъекте. Квоты планируется установить для 21 организации, которые выбрасывают более 20 тысяч тонн СО2-эквивалента в год.

Сахалин Правительство Минэкономразвития Госдума Максим Решетников Башкирия Калининградская область

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