Поиск

ТМК завершила I полугодие с убытком, сократила EBITDA на 42%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в первом полугодии 2024 года сократила EBITDA на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистый убыток ТМК составил 1,8 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее.

Объем реализации трубной продукции при этом вырос на 4,9%, до 2,215 млн тонн. При этом реализация бесшовных труб составила 1,646 млн. тонн, сварных - 570 тыс. тонн.

В компании обращают внимание на то, что себестоимость производства в завершившемся полугодии находилась под давлением на фоне роста цен на основное сырье (металлолом), а ужесточение денежно-кредитной политики и существенное повышение уровня процентных ставок оказывали весомое давление на процентные расходы ТМК в отчетном периоде.

Во втором полугодии ТМК перейдет к корректировке отпускных цен на бесшовные трубы вслед за значительным ростом цен на сырье в течение прошедшего года.

Выручка в первом полугодии практически не изменилась и составила 276,7 млрд рублей (278,9 млрд рублей в I полугодии 2023г.).

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2024 года составило 3,09х.

"В условиях непростой операционной среды на домашнем рынке ТМК сохраняет фокус на обеспечении клиентов высокотехнологичной продукцией и широким спектром сервисных услуг, повышении операционной эффективности, а также сокращении долговой нагрузки", - говорится в сообщении компании.

ТМК во втором полугодии планирует провести работу по оптимизации оборотного капитала с целью его частичного высвобождения и будет стремиться к ускоренному сокращению долговой нагрузки в течение второго полугодия 2024 года.

ТМК Трубная металлургическая компания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Транзит российского газа через Украину выходит на максимальный уровень

Сбер даст отсрочку по ряду кредитов для пострадавших клиентов из всего приграничья

Brent подешевела до $81,82 за баррель после резкого подорожания накануне

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Глава ОАК объяснил пересмотр планов выпуска гражданских самолетов

Зерновой союз ждет роста себестоимости озимого сева в России минимум на 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });