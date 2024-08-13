ТМК завершила I полугодие с убытком, сократила EBITDA на 42%

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - "Трубная металлургическая компания" (ТМК) в первом полугодии 2024 года сократила EBITDA на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 46 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Чистый убыток ТМК составил 1,8 млрд рублей по сравнению с чистой прибылью 28,3 млрд рублей годом ранее.

Объем реализации трубной продукции при этом вырос на 4,9%, до 2,215 млн тонн. При этом реализация бесшовных труб составила 1,646 млн. тонн, сварных - 570 тыс. тонн.

В компании обращают внимание на то, что себестоимость производства в завершившемся полугодии находилась под давлением на фоне роста цен на основное сырье (металлолом), а ужесточение денежно-кредитной политики и существенное повышение уровня процентных ставок оказывали весомое давление на процентные расходы ТМК в отчетном периоде.

Во втором полугодии ТМК перейдет к корректировке отпускных цен на бесшовные трубы вслед за значительным ростом цен на сырье в течение прошедшего года.

Выручка в первом полугодии практически не изменилась и составила 276,7 млрд рублей (278,9 млрд рублей в I полугодии 2023г.).

Отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA (LTM) на 30 июня 2024 года составило 3,09х.

"В условиях непростой операционной среды на домашнем рынке ТМК сохраняет фокус на обеспечении клиентов высокотехнологичной продукцией и широким спектром сервисных услуг, повышении операционной эффективности, а также сокращении долговой нагрузки", - говорится в сообщении компании.

ТМК во втором полугодии планирует провести работу по оптимизации оборотного капитала с целью его частичного высвобождения и будет стремиться к ускоренному сокращению долговой нагрузки в течение второго полугодия 2024 года.