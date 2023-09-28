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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Минфин предложил обсудить корректировку параметров НДД в нефтянке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Экономика разработки участков недр почти по всем участкам недр, разрабатываемым с использованием налога на добавленный доход (НДД), является более благоприятной по сравнению с экономикой добычи нефти на участках недр, находящихся на общей системе налогообложения.

Об этом говорится в Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, опубликованных Минфином.

Это формирует стимулы для замещения добычи, не применяющей налоговые льготы, той добычей, в отношении которой применяются налоговые льготы, и как следствие, требуется обсуждение с заинтересованными органами исполнительной власти и отраслевым сообществом корректировки параметров НДД, считают в министерстве.

Исключением стали лишь 44 месторождения, включенные в третью группу НДД по показателю "местоположение" - налогообложение этой группы месторождений признается Минфином эффективной.

Согласно анализу Минфина, объем добычи нефти, налогообложение которой осуществляется посредством НДД, в общем объеме налогооблагаемого производства сырья увеличился с 9% в 2019 году до 46% в 2022 году, соответственно, выросла величина выпадающих доходов федерального бюджета в связи с применением НДД - с 283 млрд рублей в 2019 году до порядка 985 млрд рублей в 2022 году.

При оценке влияния применения НДД на экономику добычи отдельного участка недр в качестве индикатора была выбрана величина свободного денежного потока (FCF). Для целей анализа среднеотраслевой уровень свободного денежного потока за 2019-2022 годы был оценен в 4,2 тысячи рублей/т.

По результатам проведённого анализа сформированы выводы о целесообразности обсуждения корректировки параметров 1, 2, 3 в части "выработанных" участков недр и 4 групп, поскольку доля "красных" участков недр (то есть по указанным участкам недр в условиях общей системы налогообложения генерировался бы FCF выше среднеотраслевого уровня) и "желтых" участков недр (то есть по указанным участкам недр в условиях НДД генерируется FCF выше среднеотраслевого уровня, однако в условиях общей системы налогообложения FCF ниже или сопоставим со среднеотраслевым уровнем) оценивается от 82% до 94%.

По подсчетам Минфина, в первой группе НДД разрабатывается 116 участков недр, при этом в анализ за период 2019-2022 годы попали только 50, поскольку на 66 участках была нулевая добыча. В 2022 году на 1-ю группу НДД пришлось 2,4% общероссийской добычи нефти и газового конденсата, или 13 млн тонн.

Среднее значение рентабельности по FCF по участкам недр 1-й группы НДД за период анализа составило 12,9%, среднее значение FCF в расчете на тонну добычи находилось на уровне 6,4 тыс. рублей. С 2019 года по 2022 год общая величина выпадающих доходов федерального бюджета РФ в связи с предоставлением данной льготы увеличилась с 63,3 млрд рублей до 130,6 млрд рублей (в 2,1 раза).

"Полученные результаты свидетельствуют о том, что экономика разработки участков недр в 1 группе НДД является более благоприятной по сравнению с экономикой добычи нефти на участках недр, находящихся на общей системе налогообложения. Это формирует стимулы для замещения добычи, не применяющей налоговые льготы, той добычей, в отношении которой применяются налоговые льготы, предусмотренные в рамках 1 группы НДД", - отмечает Минфин.

Во 2-ю группу НДД включено 39 участков, из них на 12 в период анализа была нулевая добыча. В 2022 году на 2 группу НДД пришлось 7,5% общероссийской добычи, или порядка 40 млн тонн.

Среднее значение рентабельности по FCF по 2-й группе за период анализа составило 21,5%, среднее значение FCF - на уровне 7,5 тыс. рублей/т. Общая величина выпадающих доходов федерального бюджета в 2019-2022 годах увеличилась со 178,6 млрд рублей до 197,3 млрд рублей (в 1,1 раза).

За период анализа (2019-2022 годы) общее количество участков недр в 3-й группе НДД по категории "выработанные" составило 628, из которых в периметр анализа вошли 583 участка. В 2022 году на этих месторождениях добыто 146 млн т нефти и конденсата (27% общероссийской добычи). Среднее значение рентабельности по FCF - около 17,1%, среднее значение FCF - на уровне 6,6 тыс. рублей/т. С 2021 года по 2022 год общая величина выпадающих доходов федерального бюджета в связи с предоставлением данной льготы увеличилась с 167 млрд рублей до 534 млрд рублей (в 3,2 раза).

За период анализа (2019-2022 годы) общее количество участков недр в 3-й группе НДД по категории "местоположение" составило 44, из которых в периметр анализа вошли 42 участка. В 2022 году на эти месторождения пришлось 2,7% общероссийской добычи нефти и газового конденсата, или 14,6 млн тонн. Среднее значение рентабельности по FCF - около 10 %, среднее значение FCF - на уровне 3,2 тыс. руб/т. С 2019 года по 2022 год общая величина выпадающих доходов бюджета РФ в связи с предоставлением данной льготы увеличилась с 33,5 млрд рублей до 53,4 млрд рублей (в 1,6 раза). Эта категория признана эффективной.

Общее количество участков недр в 4-й группе НДД составило 74, из которых в периметр анализа вошли 25. В 2022 году на 4-ю группу НДД пришлось порядка 2% общероссийской добычи, или 8,4 млн тонн. Среднее значение рентабельности по FCF - 17,7 %, среднее значение FCF - 6,3 тыс. рублейт. С 2019 года по 2022 год общая величина выпадающих доходов бюджета в связи с предоставлением данной льготы увеличилась с 7,6 млрд рублей до 69,4 млрд рублей (в 9,1 раза).

В четверг замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил журналистам, что решений по изменению параметров НДД пока нет, но "мы всегда обсуждаем с Минэнерго, каждый месяц".

НДД Минфин Алексей Сазанов Минэнерго
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