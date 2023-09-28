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Решетников предложил усложнить валютное регулирование

Глава Минэкономразвития отметил, что эффект от возврата выручки во многом нивелируется ростом доли расчетов в национальных валютах

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Система валютного регулирования должна быть сложнее и включать анализ тех объемов рублевой массы, которые остаются за рубежом, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Московского финансового форума. Он подчеркнул, что изменения ключевой ставки и возврата валютной выручки для влияния на курс недостаточно, в том числе, потому что крупнейшие компании уже сейчас возвращают на рынок РФ порядка 85%.

"Мне кажется, нам надо выстраивать более сложную систему. Ведь даже Центральный банк, коллеги Эльвиры Сахипзадовны (Набиуллиной, главы ЦБ - ИФ) допускают, что возможно ограничение движения капитала на временном периоде. Так мы и не говорим навсегда, давайте просто пробовать какие-то новые инструменты", - сказал он, согласившись с мнением присутствовавшего на пленарной сессии форума главы ВТБ Андрея Костина, что иначе России "за открытость придется постоянно платить повышенной ставкой".

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Он предложил правительству и ЦБ проанализировать, какие "есть инструменты, что у нас на столе есть", и насколько уже применяемые инструменты в виде повышения ключевой ставки и контроля за возвратом валютной выручки работающие механизмы: "Понятно, на столе есть ключевая ставка, Эльвира Сахипзадовна как раз ее использует для того, чтобы снизить общий спрос экономики. И конечно, это влияет, пусть отложенно, но влияет. У нас есть валютное регулирование, репатриация валютной выручки, обязательная продажа и так далее. Но в принципе при этих параметрах штука мало работающая. Потому что из того, что коллеги должны возвращать, они реально возвращают 85%... Мы 42 холдинга мониторим вместе с Центральным банком, 84-85% возвращают".

Кроме того, как следует из выступления Решетникова, эффект от возврата выручки во многом нивелируется тем, что с ростом доли расчетов в национальных валютах увеличивается и доля средств, возвращаемых экспортерами в рублях.

"Я приведу две цифры, которые, как мне кажется, серьезно покажут ситуацию. У нас с вами доля рублей за экспорт, которая сейчас приходит, по данным Центрального банка, в июле составила 41%. Еще в январе это было 34%. Я думаю, за август и за сентябрь эта цифра еще увеличится. С одной стороны, это хорошо, мы всегда говорили, давайте рублевые расчеты. Вот рублевые расчеты. В импорте у нас 30% доля рублей. Это первое. И второй момент – даже та валюта, которая сюда возвращается, по последней неделе 30% крупные компании этой валюты откупили обратно. То есть, понимаете, у нас 60% возвращается в валюте, из этих 60% еще 30% обратно конвертируется, и то, что остается, то собственно говоря идет на оплату импорта, на, соответственно, операции по выводу и так далее", - обосновал свою позицию глава Минэкономразвития.

"Поэтому, мне кажется, нам здесь надо вырабатывать какие-то более сложные решения. Я никогда не говорил о двух курсах, и считаю множественность курсов разрушающим свободную экономику и нормальную экономику средством. Но, тем не менее, какие-то ограничения, которые принимают большинство стран мира, в принципе, мне кажется, мы можем посчитать, и мы можем по крайней мере обсудить", - вернулся Решетников к недавно поднятой им теме создания "некой "мембраны" между внутренним рынком рублей и внешним рынком рублей".

"Что такое 41% у нас возвращается рублями? Это значит, у нас за рубежом есть валютный рынок. И в принципе, он уже скоро будет сопоставим с нашим, и там какой-то другой регулятор это будет как-то регулировать. И нам тоже к этому надо как-то относиться. Поэтому мне кажется, (нужны - ИФ) контроль, или хотя бы мониторинг переводов", - предупредил глава Минэкономразвития.

Минэкономразвития Максим Решетников
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