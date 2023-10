Американские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы преимущественно выросли в понедельник, однако индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на фоне роста доходности гособлигаций США.

После новостей о принятии Конгрессом законопроекта о временном финансировании правительства, позволившего избежать шатдауна, доходность десятилетних US Treasuries выросла в понедельник на 11 базисных пунктов (б.п.), до максимальных с 12 октября 2007 года 4,682% годовых, тридцатилетних - на 8,5 б.п., до 4,794%, обновив максимум с 6 апреля 2010 года.

Инвесторы полагают, что вероятность очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в рамках текущего цикла стала выше после принятия законопроекта, пишет MarketWatch.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в сентябре увеличился до 49 пунктов по сравнению с 47,6 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, чьи средние оценки приводит Trading Economic, ожидали менее существенного подъема - до 47,8 пункта. Значение индикатора в минувшем месяце достигло максимума с ноября 2022 года.

Рыночная стоимость WK Kellogg, выделенного в рамках реорганизации Kellogg Co. североамериканского сегмента продуктов переработки зерна, упала на 9,1% в первый день торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. Котировки бумаг Kellanova, как теперь называется Kellogg, опустились на 6%.

Производитель ортодонтической продукции SmileDirectClub потерял 61,2% капитализации после подачи заявления о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США.

Акции Ford Motor подешевели на 0,9%. Переговоры автопроизводителя с профсоюзом работников автомобильной отрасли United Auto Workers (UAW) оказались в подвешенном состоянии из-за разногласий, связанных с будущими заводами компании по выпуску аккумуляторов для электромобилей, заявил гендиректор Ford Джим Фарли. Ford ранее анонсировал строительство четырех предприятий по выпуску электромобильных аккумуляторов. На прошлой неделе автопроизводитель сообщил, что приостанавливает один из этих проектов из-за переговоров с профсоюзом.

Бумаги Albemarle опустились в цене 4,5% после новостей о достижении соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) об урегулировании претензий в подкупе чиновников в странах Юго-Восточной Азии. В рамках соглашения крупнейший производитель лития в мире заплатит штраф в размере $218 млн.

Капитализация United Airlines Holdings снизилась на 1,6%. Пилоты дочерней United Airlines большинством голосов поддержали проект соглашения с ней, предусматривающий увеличение заработной платы на 34,5-40,2% в течение четырех лет.

Цена акций Rivian уменьшилась на 2,6%, хотя этот производитель электромобилей увеличил поставки в третьем квартале на 23% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, лучше ожиданий рынка.

Другой автопроизводитель, Tesla, поставил на мировой рынок в июле-сентябре 435,059 тыс. машин против 466,145 тыс. кварталом ранее, меньше прогнозов. Тем не менее, его бумаги подорожали на 0,6%.

Рыночная стоимость Apple Inc. выросла на 1,5% после ее сообщения о работе над обновлением программного обеспечения, которое должно предотвратить чрезмерное нагревание выпущенного недавно iPhone 15. Вместе с тем Управление по делам потребителей и рынков (Authority for Consumers and Markets, ACM) Нидерландов отклонило возражение Apple против штрафа в размере 50 млн евро за неисполнение предписаний по ограничению доминирующего положения App Store.

Бумаги AMC Entertainment прибавили в цене 2% на договоренности о показе в кинотеатрах сети в США, Канаде и Мексике с 1 декабря фильма-концерта певицы Бейонсе по итогам ее мирового турне.

Акции Discover Financial Services, работающей в сфере финансовых услуг, подорожали на 4,9% и стали лидером роста в составе S&P 500. Дочерний Discover Bank избежал штрафов Федеральной корпорации по страхованию вкладов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) по итогам проверки, выявившей нарушения в его системах комплаенс-менеджмента.

Spirit AeroSystems Holdings, поставщик Boeing Co., нарастил капитализацию на 4,3% после новостей об уходе CEO Тома Джентайла, чьи обязанности будет временно исполнять член совета директоров, бывший замминистра обороны США и топ-менеджер Boeing Патрик Шэнахэн.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник опустился на 74,15 пункта (0,22%) и составил 33433,35 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 0,34 пункта (0,01%) - до 4288,39 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 88,45 пункта (0,67%) и составил 13307,77 пункта.