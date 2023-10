BNY Mellon переведет часть GDR Etalon под управление нового банка-депозитария

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Etalon Group Plc подписала соглашение с The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), оператором глобальных депозитарных расписок (GDR) девелопера, о разделении программы GDR, говорится в сообщении Etalon Group.

Соглашение касается как программы GDR, выпущенных в соответствии с правилом Reg S, так и программы GDR по правилу 144A.

В соответствии с соглашением ожидается, что The Bank of New York Mellon переведет программу GDR по правилу Reg S под управление нового банка-депозитария RCS Issuer Services S.A.R.L 6 ноября. При этом The Bank of New York Mellon останется оператором депозитарной программы по правилу 144А до момента ее канцеляции. Предполагается, что канцеляция GDR, выпущенных в соответствии с правилом 144А, произойдет по истечении 90 дней после разделения депозитарной программы.

В Etalon эту информацию пока не прокомментировали.

Etalon Group в августе прекратила листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже (LSE), где они имели первичный листинг с 2011 года. С 2020 года расписки также торгуются на "Мосбирже". Регистрация документов для получения первичного листинга в Москве была завершена в июле.

Etalon Group фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса. Земельный банк группы составляет более 6,6 млн кв. метров.

По состоянию на конец мая, крупнейшим акционером Etalon Group была АФК "Система" (48,8%). Mubadala Investment Company принадлежало 6,3%, Kopernik Global Investors - 5%, Prosperity Capital - 4,1%. Еще 0,6% владел менеджмент Etalon Group, free float - 35,2%. Более свежих данных компания не публиковала.