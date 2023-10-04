"Группа Астра" купила разработчика решений для корпоративного обучения Knomary

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Астра" (головная структура группы IT-компаний "Астра", занимающихся разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) приобрело 70,2% ООО "Номари СиАйЭс" (разработчик платформ для корпоративного обучения Knomary), говорится в сообщении "Группы Астра".

"Инвестиции группы "Астра" открывают для нас широкие перспективы, - сказал гендиректор и совладелец Knomary Алексей Турченик, слова которого приводятся в сообщении. - Мы сможем ускорить развитие продуктов и расширить партнерскую сеть за счет порядка 2000 организаций-партнеров вендора".

"Инвестиции в лидирующего поставщика решений в сфере L&D Tech – это последовательный шаг в реализации нашей M&A-стратегии, - отметил в свою очередь гендиректор "Группы Астра" Илья Сивцев. - "Астра" последние несколько лет очень много и серьезно инвестировала в создание своей масштабной и разноуровневой системы образования. Включение в контур группы Knomary позволит в сжатые сроки представить ИТ-специалистам, студентам и конечным пользователям эффективные и удобные образовательные продукты по всему нашему софтверному стеку".

Сумму сделки компании не раскрывают, как и планируемый объем инвестиций в развитие Knomary.

Продавцами долей в "Номари СиАйЭс" стали сооснователи компании – граждане Республики Беларусь Турченик, Иван Петухов и Иван Прищепо. Они сохранили за собой 29,8% Knomary. Последняя включает в себя не только российскую компанию, но и белорусское ЗАО "Номари Продакшн". В настоящее время в компаниях работают 150 человек.

Сама Knomary была создана в 2016 году как международный разработчик решений для автоматизации L&D- процессов (Learning and Development – корпоративное обучение и развитие). Летом текущего года российско-белорусское подразделение выделилось в самостоятельный бизнес. Согласно бухгалтерской отчетности "Номари СиАйЭс", выручка компании за 2022 год составила 57 млн рублей, а чистый убыток - 14 млн рублей.

В настоящее время в продуктовый портфель компании входят три продукта Knomary LMS (система для адаптации и обучения сотрудников и клиентов), Knomary TMS (система автоматизации процессов развития сотрудников) и Knomary Construstor (платформа для совместной разработки образовательного контента).

В сообщении "Группы Астра" отмечается, что продукты Knomary используют более 50 крупных российских компаний, включая "Ростелеком", "Норникель", "Авито", РЖД, "Газпромбанк" и др.

"Благодаря синергии с группой "Астра" мы нарастим компетенции в части масштабирования бизнеса и быстрого вывода на рынок новых продуктов, - отметил директор "Номари Продакшн" Петухов. - Кроме того, мы ожидаем, что эта интеграция поспособствует включению наших платформ в Реестр отечественного программного обеспечения" Минцифры".

В свою очередь Турченик добавил, что стратегия Knomary останется прежней и компания продолжит работу в корпоративном сегменте L&D Tech, в котором планирует занять значимую долю. При этом он оценил емкость российского рынка L&DTech-продуктов в 22 млрд рублей.

Как сообщалось, "Группа Астра" была создана в 2021 году в виде АО для консолидации компаний группы "Астра". В конце сентября текущего года компания была преобразована в ПАО и объявила о планах по проведению IPO на Московской бирже.

Реорганизация группы "Астра" проводилась в 2021-2022 гг. и была завершена в декабре прошлого года. В результате реструктуризации головной компанией группы стало ПАО "Группа Астра". В настоящее время, по данным ЕГРЮЛ, она владеет полностью или частично десятью ИТ-компаниями.

На начало октября "Группе Астра" принадлежали 100% в ООО "РусБИТех Астра" (разработчик операционных систем семейства Astra Linux, а также систем виртуализации и управления инфраструктурой), ООО "Рупост" (разработчик почтового сервера и защищенного рабочего места), ООО "Астра академия", "Астра инвестиции" и "Астра консалтинг". Также "Группа Астра" владеет 80% в ООО "Рубэкап" (разработчик сервиса по резервному хранению данных), 75% ООО "Лаборатория Тантор" (разработчик СУБД Tantor), 62% ООО "Увеон - облачные технологии" (занимается разработкой инфраструктуры виртуальных рабочих мест) и 56% ООО "АйСиЭл Астра Сервис" (занимается предоставлением услуг по внедрению и сопровождению ПО).

Кроме того, в июле-августе текущего года "Группа Астра" увеличила долю в АО "Экзософт" (разработчик ПО для серверной виртуальной инфраструктуры и управления оборудованием центров обработки данных) и довела ее до 55%. Сама сделка была заключена летом прошлого года и предусматривала, что "Группа Астра" поэтапно выкупит 70% компании.

Также в августе "Группа Астра" приобрела 26% в ООО "Ресолют", занимающемся разработкой решений для работы с программным кодом.

На июнь текущего года акционерами "Группы Астра" были Денис Фролов (его доля составляла 80%) и Илья Сивцев (20%). Также Фролов и Сивцев владеют долями в различных ИТ-компаниях, не входящих в "Группу Астра".