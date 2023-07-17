Начался полевой этап этноэкспертизы по проекту Колмозерского месторождения лития

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Ученые приступили к полевому этапу этнологической экспертизы в рамках проекта освоения Колмозерского месторождения лития в Ловозерском районе Мурманской области, сообщает Проектный офис развития Арктики (ПОРА).

В феврале лицензию на освоение Колмозерского месторождения получило ООО "Полярный литий" (СП "Норникеля" и горнорудного дивизиона госкорпорации "Росатом").

В экспертную группу вошли ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), Кольского научного центра РАН (КНЦ РАН), Института промышленной экологии Севера, представители ПОРА. В качестве наблюдателей выступают представители коренных малочисленных народов Севера.

"Сотрудники экспедиционного отряда будут проводить исследование воздействия на этнокультурную и этносоциальную среду представителей коренных малочисленных народов Севера - саами и ненцев, а также этнокультурной группы коми-ижемцев, постоянно проживающих в западной части Ловозерского района, где планируются горнопромышленные работы", - цитирует ПОРА заведующего кафедрой этнографии и антропологии СПбГУ, руководителя этнографического отряда исследования Алексея Новожилова.

Полевые работы будут проходить с июля по сентябрь.

В ходе естественно-научных исследований ученые сфокусируются на изучении растительного и животного миров на площадке месторождения, в зоне воздействия и подъездного коридора.

"Запланирован большой объем различных работ, в том числе выявление редких и занесенных в Красную книгу видов, оценка угрозы распространения инвазивных видов. Также будут взяты пробы растений и почв для химических анализов, в том числе определения содержания радионуклидов", - сообщил замгендиректора КНЦ РАН по научной работе Евгений Боровичев.

По его словам, эти работы позволят "оценить нулевой уровень состояния окружающей среды перед началом хозяйственной деятельности". В сентябре, на втором этапе полевых работ планируется исследование птиц, включая охотничьи ресурсы, и гидробиологии территории.

По итогам экспертизы будут разработаны рекомендации по охране окружающей среды и минимизации воздействий на нее промышленного проекта, предложены восстановительные и компенсационные меры, а также выработаны предложения по организации экологического мониторинга.

Лицензия, выданная "Полярному литию", действует с 21 февраля 2023 года по 20 февраля 2043 года. Размер разового платежа составил 1 718,457 млн рублей.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России (18,9% отечественных запасов, 75 млн тонн) и наиболее перспективным. Прогнозные ресурсы оксида лития по категории P1 составляют 152,6 тыс. тонн, пентоксида тантала - 1,215 тыс. тонн, пентоксида ниобия - 1,485 тыс. тонн.

"Росатом" и "Норникель" в 2021 году заключили соглашение о совместных проектах по освоению Колмозерского месторождения и дальнейшей глубокой переработке литиевого сырья. СП "Полярный литий" было зарегистрировано в июле 2022 года в Москве.

Проект разработки Колмозерского месторождения предполагает выпуск карбоната и гидроксида лития (в объеме 45 тыс. тонн в год), которые используются в том числе в производстве аккумуляторных батарей. Выход на проектную мощность запланирован к 2030 году.

Сейчас литий, один из ключевых элементов для аккумуляторов (в том числе электромобилей), не добывается в России.