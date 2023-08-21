Выручка "Мегафона" в I полугодии по МСФО выросла на 13%

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Мегафон" в I полугодии 2023 года по МСФО составила 209,89 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, говорится в сообщении компании.

Показатель OIBDA вырос на 24,4% – до 94,2 млрд рублей. Рентабельность OIBDA выросла на 4,1 п.п. до 44,9% с 30,8%.

Чистая прибыль повысилась в 2,3 раза и составила 26,9 млрд рублей.

Сервисная выручка в I полугодии увеличилась на 13,7% – до 188,1 млрд рублей. Как поясняет компания, рост связан с увеличением доходов от контентных услуг, цифровых решений для бизнеса, а также расширением абонентской базы.

Выручка от продажи абонентского оборудования повысилась на 7,2% – до 21,8 млрд рублей. "Темпы продаж постепенно возвращаются к обычным для мобильной розницы значениям после ажиотажного спроса в начале 2022 года, а устойчивые показатели объединенной сети "Мегафона" и Yota были обеспечены расширением ассортимента", - отмечается в сообщении.

Капзатраты в I полугодии увеличились на 99,4% – до 71 млрд рублей. В сообщении уточняется, что основное влияние на рост этого показателя оказала сделка по приобретению товарного знака Yota в декабре 2022 года за 27 млрд рублей. После перехода права на товарный знак к группе "Мегафон" затраты на его использование были реклассифицированы из внеоборотных нефинансовых активов в капитальные затраты. В capex первой половины 2023 года также вошли вложения в развитие активов, приобретенных в конце 2022 года, поясняет компания.

Абонентская база "Мегафона" в России увеличилась по сравнению с I полугодием прошлого года на 1,3% и насчитывает 75,8 млн. Количество пользователей мобильной передачи данных выросло на 5,7%. Доходы от международного роуминга также демонстрировали рост, отмечает компания, но его динамику не приводит.