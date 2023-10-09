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НПЗ "Газпром нефтехим Салават" начал 30-дневный ремонт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод ООО "Газпром нефтехим Салават" начал вторую волну профилактических ремонтов. Как сообщает корпоративное издание "Салаватский нефтехимик", запланированные на срок 30 календарных дней работы охватят установки ГО-2, ЭЛОУ АВТ-6, ОГ и КГ, а также комплекс каталитического крекинга.

На предприятии будет установлено импортозамещающее оборудование и загружены отечественные катализаторы взамен импортных.

Газета напоминает, что в 2019 году во время планового капитального ремонта на ЭЛОУ АВТ-6 была проведена работа по переводу установки на четырехгодичный межремонтный пробег. На объекте была выполнена чистка змеевиков печи П-401, промывка пластинчатых теплообменников и холодильников с применением реагентов. Заменены пластинчатые теплообменники, тарелки в атмосферной колонне К-201, в колонне блока стабилизации К-206 и колонне К-570.

"Установка стабильно проработала четыре года. В этом году во время плановой остановки нам предстоит работа по ревизии, чистке, диагностированию оборудования. Запланированы мероприятия по дооборудованию установки, замене насадки в верхней зоне вакуумной колонны. ЭЛОУ АВТ-6 вновь планируется вывести на четырехгодичный межремонтный пробег", - отмечают заводчане.

Также четыре года без остановки на капремонт проработала и установка гидроочистки ГО-2 цеха № 9. В 2019-м здесь также был выполнен объемный план мероприятий. Были заменены участки термокарманов, отремонтированы компрессоры, насосы, внутренние устройства колонн, реакторов, проведена перегрузка катализатора в реакторах. В этот раз тоже запланированы работы по перегрузке катализатора. На первую нитку в рамках импортозамещения будет загружен новый катализатор Ишимбайского катализаторного завода (ООО "Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов", ИСХЗК, входит в "КНТ Групп") вместо ранее загружаемого катализатора французской фирмы. На вторую нитку загрузят отработанный регенерированный и реактивированный катализатор французской компании.

В процессе ремонтных работ планируется провести замену импортных запасных частей насосно-компрессорного оборудования на отечественные аналоги. На блоке гидроочистки дизельной фракции взамен импортного катализатора впервые будет загружаться отечественный, который по результатам лабораторных анализов обеспечил выработку дизельного топлива экологического класса.

Газпром НПЗ Салават
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