НПЗ "Газпром нефтехим Салават" начал 30-дневный ремонт

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Нефтеперерабатывающий завод ООО "Газпром нефтехим Салават" начал вторую волну профилактических ремонтов. Как сообщает корпоративное издание "Салаватский нефтехимик", запланированные на срок 30 календарных дней работы охватят установки ГО-2, ЭЛОУ АВТ-6, ОГ и КГ, а также комплекс каталитического крекинга.

На предприятии будет установлено импортозамещающее оборудование и загружены отечественные катализаторы взамен импортных.

Газета напоминает, что в 2019 году во время планового капитального ремонта на ЭЛОУ АВТ-6 была проведена работа по переводу установки на четырехгодичный межремонтный пробег. На объекте была выполнена чистка змеевиков печи П-401, промывка пластинчатых теплообменников и холодильников с применением реагентов. Заменены пластинчатые теплообменники, тарелки в атмосферной колонне К-201, в колонне блока стабилизации К-206 и колонне К-570.

"Установка стабильно проработала четыре года. В этом году во время плановой остановки нам предстоит работа по ревизии, чистке, диагностированию оборудования. Запланированы мероприятия по дооборудованию установки, замене насадки в верхней зоне вакуумной колонны. ЭЛОУ АВТ-6 вновь планируется вывести на четырехгодичный межремонтный пробег", - отмечают заводчане.

Также четыре года без остановки на капремонт проработала и установка гидроочистки ГО-2 цеха № 9. В 2019-м здесь также был выполнен объемный план мероприятий. Были заменены участки термокарманов, отремонтированы компрессоры, насосы, внутренние устройства колонн, реакторов, проведена перегрузка катализатора в реакторах. В этот раз тоже запланированы работы по перегрузке катализатора. На первую нитку в рамках импортозамещения будет загружен новый катализатор Ишимбайского катализаторного завода (ООО "Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов", ИСХЗК, входит в "КНТ Групп") вместо ранее загружаемого катализатора французской фирмы. На вторую нитку загрузят отработанный регенерированный и реактивированный катализатор французской компании.

В процессе ремонтных работ планируется провести замену импортных запасных частей насосно-компрессорного оборудования на отечественные аналоги. На блоке гидроочистки дизельной фракции взамен импортного катализатора впервые будет загружаться отечественный, который по результатам лабораторных анализов обеспечил выработку дизельного топлива экологического класса.