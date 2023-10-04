Выплаты нефтяникам по демпферу за август составили почти 300 млрд рублей

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Выплаты нефтяным компаниям из бюджета по топливному демпферу в сентябре начислены в размере 298,7 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

В министерстве "Интерфаксу" пояснили, что эта сумма является начислением по топливному демпферу за август. "В соответствии с налоговым законодательством расчеты по демпферу в сентябре осуществляются за предшествующий месяц, т.е. за август", - сказал представитель ведомства.

Сумма выплат по демпферу за август является самой высокой с момента последней корректировки этого механизма в апреле 2023 года.

Как сообщалось, за сентябрь нефтяники уже не получат из бюджета топливный демпфер, поскольку средние биржевые цены на нефтепродукты в сентябре были гораздо выше отсечки, после которой демпфер обнуляется.

Как следует из данных СПбМТСБ, по европейскому территориальному индексу в сентябре средняя цена Аи-92 достигла 64080 руб./т., тогда как по действующему Налоговому кодексу отсечка для демпферных выплат составляет 62590 руб./т. По дизельному топливу средняя биржевая цена достигла 68616 руб./т., тогда как отсечка находится на уровне 64620 руб./т.