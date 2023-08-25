ТМХ в сентябре намерен оспорить санкции США против "Метровагонмаша"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - "Трансмашхолдинг" в сентябре намерен подать документы на оспаривание санкций США, введенных против "Метровагонмаша", сообщил журналистам генеральный директор ТМХ Кирилл Липа в кулуарах международного железнодорожного салона техники и технологий "PRO//Движение.Экспо.

"Нет (пока не оспаривали), но мы будем это делать в сентябре", - ответил он на соответствующий вопрос.

АО "Метровагонмаш" было включено в санкционный список США в мае 2023 года.

"Метровагонмаш" - один из крупнейших производителей вагонов метро в России. Компания специализируется на изготовлении подвижного состава для метро и железных дорог, запасных частей к выпускаемому подвижному составу, капитальном ремонте, модернизации и сервисном обслуживании. Компания входит в АО "Трансмашхолдинг".