Дочерняя компания "Силовых машин" стала резидентом САР в Калининграде

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Сетпауэр" вошла в реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область), говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль нового участника связан с капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре под названием Setpower Ltd. Учредителем компании является АО "Силовые машины".

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.