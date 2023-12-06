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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Дочерняя компания "Силовых машин" стала резидентом САР в Калининграде

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Международная компания общество с ограниченной ответственностью (МКООО) "Сетпауэр" вошла в реестр участников специального административного района (САР) на острове Октябрьском (Калининградская область), говорится в материалах управляющей компании САР.

Основной профиль нового участника связан с капиталовложениями в уставные капиталы и венчурным инвестированием, в том числе посредством инвестиционных компаний.

По данным ЕГРЮЛ, до редомициляции компания была зарегистрирована на Кипре под названием Setpower Ltd. Учредителем компании является АО "Силовые машины".

Машиностроительный концерн "Силовые машины" производит и поставляет оборудование для ГЭС, ТЭС и АЭС, а также электростанций с комбинированным парогазовым циклом.

Калининградская область Силовые машины САР Сетпауэр
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