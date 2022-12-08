Polymetal сдвинул на июнь последний срок завершения обмена акций

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Polymetal вновь пересмотрел период обмена акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД, – их перевода из электронной в документарную форму.

Как сообщила компания, последний срок завершения индивидуальных обменов сдвинулся с 16 декабря 2022 года на 16 июня 2023-го.

Обмен акций был одобрен на собрании акционеров Polymetal, которое состоялось 12 октября. Подать документы на обмен можно было до 3 ноября.

Polymetal – крупнейший в России производитель серебра и один из ведущих золотодобытчиков. Предприятия холдинга расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, в Якутии, на Чукотке и в Казахстане. Крупнейшими акционерами являются группа "ИСТ" Александра Несиса и партнеров (около 24%) и фонды BlackRock (около 10%).