В Думе не поддержали отмену полномочий ЦБ определять закрытую информацию о банках

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку считает преждевременной инициативу отменить с 2024 года полномочия ЦБ по определению перечня информации о банках и финансовых организациях, которую можно не раскрывать, настаивает на исключении данной нормы из законопроекта.

Заключение на законопроект № 444871-8 опубликовано в думской базе. Документ, который предлагает не продлевать на 2024 год ряд особенностей регулирования корпоративных отношений, ранее внесла в Госдуму группа депутатов. Его содержание во многом повторяет проект, разработанный ранее Минэкономразвития.

Норма о том, что решением совета директоров ЦБ может быть определен перечень информации кредитных, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, которую компании вправе не раскрывать, действует до 31 декабря 2023 года включительно. Соответствующий закон Госдума приняла в марте 2022 года, потом действие нормы продлили до конца 2023 года. Во внесенном депутатами законопроекте данный пункт предлагается признать утратившим силу с 1 января 2024 года.

"Данная норма была введена в целях исключения раскрытия финансовыми организациями чувствительной информации о структуре своего капитала, о контролирующих лицах, а также иной информации, которая может быть использована недружественными странами для целей применения санкций в отношении таких организаций и контролирующих их лиц. Представляется, что в настоящее время обстоятельства, в связи с которыми была принята указанная норма, сохраняются, и лишать совет директоров Банка России возможности устанавливать подобные ограничения преждевременно", - говорится в заключении комитета.

Комитет не поддержал инициативу коллег и предлагает эту норму из законопроекта исключить.

Ранее сообщалось, что комитет также предлагает исключить норму о снятии запрета на перестрахование в недружественных странах.