ЦБ РФ ужесточил ограничения на выдачу высокорискованных потребительских кредитов

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ провел калибровку макропруденциальных лимитов на четвертый квартал, еще больше ограничив выдачи высокорискованных потребительских кредитов, что должно замедлить темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 процентных пунктов (п.п.) и сделать структуру кредитования более сбалансированной.

Как говорится в релизе на сайте регулятора, решение принято для того, чтобы ограничить рост закредитованности граждан за счет дестимулирования кредитования заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Так, ЦБ ввел новый лимит для кредитов заемщиков с показателем долговой нагрузки (ПДН) в диапазоне 50-80%, доля ссуд таким заемщикам в четвертом квартале не должна превышать 30% от общего объема выдач. При этом для кредитов клиентам с ПДН более 80% лимит сократится с 20% до 5%. Для потребительских кредитов на срок более 5 лет макропруденциальный лимит останется на уровне 5% от объема выдач.

Аналогичную дифференциацию ЦБ провел и для микрофинансовых организаций. Для займов клиентам с ПДН от 50% до 80% лимит на четвертый квартал составит 30%, для займов с ПДН более 80% лимит сократится с 30% до 15%.

ЦБ обращается внимание, что необеспеченное потребительское кредитование растет высокими темпами: рост задолженности в июле был наибольшим за последние 12 месяцев и составил 2%, а годовой темп роста - 13,3% на 1 августа 2023 года.

Банки и МФО соблюдали макропруденциальные лимиты по итогам второго квартала. У банков доля вновь предоставленных кредитов и открытых, в том числе увеличенных, лимитов заемщикам с ПДН более 80% не должна была превосходить 25%. По результатам второго квартала она составила 20% по вновь открытым лимитам и 22% по предоставленным кредитам (без учета кредитных карт).

Но значительная часть средств была также предоставлена по кредитным картам, которые еще до введения МПЛ были выданы заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Поэтому совокупная доля предоставленных во втором квартале средств заемщикам с ПДН более 80% составила 27%, снизившись с 29% в первом квартале. По мере обновления портфеля кредитных карт в условиях действия МПЛ доля кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой будет снижаться, ожидает ЦБ.

Доля предоставленных займов МФО заемщикам с ПДН более 80% составила 27% (столько же в первом квартале) при значении МПЛ в 35%.

Доля долгосрочных кредитов (лимитов), предоставленных банками на срок более 5 лет, составила 2% по кредитам с лимитом кредитования и 8% по кредитам без лимита кредитования при значении МПЛ в 10%.

ЦБ отмечает, что банки соблюдали МПЛ за счет предоставления заемщикам меньшего размера кредита. Средний размер кредита снизился с 207 тыс. рублей в четвертом квартале 2022 года (до введения МПЛ) до 187 тыс. рублей во втором квартале 2023 года. Как следствие, увеличилась доля кредитов с ПДН от 50% до 80% - с 27% в четвертом квартале 2022 года до 33% во втором квартале 2023 года.

С 1 июля 2023 года Банк России сократил значения МПЛ, но пока задолженность заемщиков с повышенной долговой нагрузкой остается значительной: 64% портфеля приходится на заемщиков, которые направляют на обслуживание долга более половины своего дохода (на кредиты заемщикам с ПДН более 80% - 32% портфеля).

"Это создает риски для заемщиков и банков в случае возможных шоков. С учетом этого Банк России считает целесообразным ускорить переход к более сбалансированной структуре кредитования и ужесточает значения МПЛ для IV квартала 2023 года", - говорится в сообщении ЦБ.

По оценкам регулятора, новые значения МПЛ сократят объем предоставленных в IV квартале кредитов на 22% относительно того объема, который банки предоставили бы, если бы значения МПЛ не изменялись.

"Ужесточение МПЛ снизит темпы роста кредитного портфеля по итогам 2023 года на 6 п.п., но сделает структуру кредитования более сбалансированной, что в конечном счете снизит закредитованность граждан, риски банков и МФО", - прогнозирует ЦБ.

ЦБ РФ в июле повысил прогноз по темпам роста потребительских кредитов на 2023 год до 13-17% с прежних ожиданий 9-13%.

Решение о значении макропруденциальных лимитов на первый квартал 2024 года будет принято Банком России в ноябре 2023 года с учетом динамики долговой нагрузки населения и стандартов кредитования.