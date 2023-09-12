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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:13

Борис Титов допустил в будущем проблемы с поставками пробок для вина

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Российские виноделы, сумевшие в основном преодолеть трудности, возникшие из-за санкций, могут все-таки столкнуться с проблемами в поставках пробок, сказал РБК-ТВ бизнес-омбудсмен Борис Титов, семье которого принадлежит ведущий производитель игристых вин "Абрау-Дюрсо".

"Пробка. Вот, может быть, пробка, в какой-то степени... Пока нет, не является проблемой, но в будущем возможно", - считает он.

По его словам, португальские поставщики пробок "сегодня, в общем, достаточно лояльны".

Титов также сообщил, что в поставках оборудования виноделы находят альтернативы в Китае и Индии, где есть заводы по его производству. "Сейчас исследуем эти возможности. Кроме того, российские производители подтягиваются, - сказал он. - На одном из предприятий купили так называемые бетонные резервуары. Это последний писк, такие яйцевидные (резервуары - ИФ), которые и в Европе-то не у всех пока. Это специфические вещь, мы довольны качеством этого оборудования".

По его словам, нет проблем и с бутылками. "В России много производителей бутылок. Причем хорошего качества. Но это в основном зарубежные производители, которые не ушли, заводы не закрыли", - сказал он.

Не зависят отечественные виноделы и от импорта винограда. "Сегодня производим вино из российского винограда", - сказал он, напомнив, что закон о виноградарстве и виноделии запрещает называть вином напиток, изготовленный из импортных виноматериалов.

В 2022 году компания "Абрау-Дюрсо" реализовала 54,171 млн бутылок, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции (на 18,5% больше, чем в 2021 году). Винный дом "Абрау-Дюрсо" реализует коллекции виноделен "Абрау-Дюрсо", "Лоза", "Винодельня Ведерниковъ" и других.

Абрау-Дюрсо Борис Титов Китай Индия Португалия
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