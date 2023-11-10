"Абрау-Дюрсо" вернется к вопросу размещения облигаций не раньше 2024 года

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - "Абрау-Дюрсо", ведущий производитель игристых вин в России, намерен вернуться к вопросу о размещении облигаций не раньше будущего года.

"Мы хотели их выпустить, но не выпустили, готовимся <...>, но пока не готовы это делать, потому что ключевая ставка ЦБ для нас слишком велика. Мы в ожидании, продолжаем поддерживать готовность, но, думаю, что раньше будущего года к этому точно не вернемся", - заявила гендиректор компании Елена Зарицкая на Российском винодельческом форуме.

Она напомнила, что программа выпуска облигаций ПАО "Абрау-Дюрсо" зарегистрирована на "Московской бирже".

"Мосбиржа" зарегистрировала программу облигаций ПАО "Абрау-Дюрсо" серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте в феврале этого года. Программе присвоен регистрационный номер 4-12500-A-001P-02E.

В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

В 2022 году "Абрау-Дюрсо" продала более 54,1 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 18,1% больше, чем в 2021 году, из них собственного производства - 52,857 млн бутылок (на 18,5% больше).

Выручка компании по МСФО в прошлом году составила 11,864 млрд рублей, EBITDA достигла 3,546 млрд рублей, чистая прибыль составила 1,772 млрд рублей

Компания принадлежит семье бизнес-омбудсмена Бориса Титова.