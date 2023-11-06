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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:14

Азиатские фондовые индексы уверенно растут, Nikkei 225 достиг максимума за шесть недель

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) поднимаются в понедельник благодаря растущим ожиданиям, что Федеральная резервная система (ФРС) завершила цикл ужесточения политики.

Статданные по экономике США, в том числе по рынку труда, опубликованные в минувшую пятницу, утвердили инвесторов во мнении о том, что Федрезерв завершил подъем ставки. Это оказывает поддержку не только Уолл-стрит, но и фондовым рынкам других регионов.

Японский индекс Nikkei 225 взлетел в ходе торгов в понедельник на 2,3%, достигнув максимума за шесть недель.

Значение сводного индекса менеджеров по закупкам (PMI) в Японии за октябрь было пересмотрено в лучшую сторону - до 50,5 пункта с предварительно объявленных 49,9 пункта, говорится в отчете Jibun Bank, рассчитывающего индикатор. Значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности. Показатель остался выше этой отметки десятый месяц подряд, однако снизился по сравнению с сентябрьскими 52,1 пункта.

Опубликованный в понедельник протокол заседания Банка Японии, прошедшего на прошлой неделе, показал, что руководство ЦБ считает необходимым сохранять мягкую денежно-кредитную политику, поскольку цель устойчивой и стабильной инфляции еще не достигнута.

Однако глава японского ЦБ Кадзуо Уэда заявил в ходе встречи с представителями бизнеса, что инфляция в стране вряд ли вернется к доковидным уровням в 0-1%.

В числе лидеров роста в Токио в понедельник - акции Advantest (+7,7%), Keyence (+2,7%), Toyota Motor (+2,5%), Tokyo Electron (+2%), Mitsubishi Corp. (+1,3%).

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite прибавляет 0,7% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 1,4%.

Лидерами роста в материковом Китае являются бумаги технологических компаний, в том числе DBG Technology (+10,6%), Kunlun Tech (+6,5%), iFLYTEK (+2,8%), Zhongji Innolight (+1,9%).

В Гонконге дорожают акции Sino Biopharmaceutical (+6%), Sunny Optical Technology (+5,8%), Wuxi Biologics (+3,9%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi прибавляет 4%, австралийский индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,3%.

Стоимость акций Westpac Banking увеличилась на 2%. Австралийский банк увеличил чистую прибыль по итогам финансового года, завершившегося в сентябре, на 26%. Кроме того, Westpac анонсировал программу обратного выкупа акций на 1,5 млрд австралийских долларов ($980 млн) и повысил размер дивидендов.

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