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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:33

"Группа Позитив" выплатила windfall tax в размере 170,9 млн рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа Позитив" (головная компания группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) выплатит налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 170,9 млн рублей, говорится в финансовом отчете компании.

"Группа начислила налог на сверхприбыль и отразила оценочное обязательство по уплате налога на сверхприбыль в размере 170 951 000 рублей на 30 сентября 2023 года", - отмечается в отчете.

Эта сумма включена в текущий налог на прибыль за 2023 год. По итогам 9 месяцев текущего года "Группа Позитив" оценила расходы по налогу на прибыль, включая windfall tax, в 220 млн рублей.

Компания воспользовалась возможностью снизить windfall tax в два раза - до эффективной ставки 5%.

При этом в Positive "Интерфаксу" уточнили, что к настоящему времени налог на сверхприбыль в размере 170,951 млн рублей уже уплачен.

Разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей, был введен в августе этого года. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года. Минфин оценивал потенциальные поступления от windfall tax в сумму около 300 млрд рублей.

Выручка "Группы Позитив" по МСФО за 2022 год выросла на 95% в годовом исчислении, до 13,8 млрд рублей.

Минфин Группа Позитив Positive Technologies
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