Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:21

Греф сообщил, что windfall tax Сбера учитывает результаты работы всей группы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Расчет налога на сверхприбыль в федеральный бюджет РФ (windfall tax) для Сбербанка учитывает результаты работы всей группы, консолидация повлияла на итоговый размер платежа.

"Тот объект налогообложения, который был сформулирован в законе, он был обсчитан, и цифра получилась та, которая получилась", - сказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о том, почему изначальная оценка не совпала с итоговой.

"Конечно, это результаты всей группы компаний. Мы планировали изначально порядка 10 млрд рублей (заплатить по windfall tax - ИФ), но окончательная формулировка закона привела к тому, что под понятие объект налогообложения попали наши результаты именно на такую сумму (налог составил 3 млрд рублей - ИФ)", - отметил глава Сбербанка.

Отрицательный вклад в результаты работы группы Сбера ранее вносили бизнесы экосистемы. "В целом прошлый год компании экосистемы отработали лучше, чем мы прогнозировали, но в целом пока вклад в общий финансовый результат еще, конечно же, отрицательный, но это тоже закладывалось нами в стратегию", - заявил Греф в марте 2023 года. По его словам, убыток в основном сформирован за счет капитальных вложений банка в ускоренный рост компаний экосистемы. Абсолютных цифр убытков компаний экосистемы банк не раскрывал.

Ранее сообщалось, что группа Сбербанка заплатит до 3 млрд рублей в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax, деньги будут перечислены до декабря, что позволяет рассчитывать платеж по ставке 5%, а не 10%. Изначально Сбербанк оценивал выплаты по windfall tax в 10 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты в 4,1 раза - до 295,8 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 219,9 млрд рублей прибыли за 2021 год. По итогам 2022 года банк выплатил дивиденды на рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на одну акцию).

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нефть Brent подорожала до $91 за баррель

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Сбербанк подтвердил намерение направлять на дивиденды не менее 50% прибыли

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Путин дал прогноз роста торговли между РФ и КНР до $200 млрд в ближайшее время

Орешкин заявил о предпосылках для укрепления рубля в ближайшие месяцы

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

Россия и Индия продолжат расчеты в национальных валютах

Рубль заметно укрепился в понедельник на заявлениях российских властей

Рубль заметно укрепился в понедельник на заявлениях российских властей

"Арнест" пообещала повысить цены на алюминиевые банки в пределах 2,9%

"Арнест" пообещала повысить цены на алюминиевые банки в пределах 2,9%

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-августе упал в 7,2 раза

Brent подешевела до $90,5 за баррель

Brent подешевела до $90,5 за баррель
Военная операция на Украине

Кремль не видит в России места релокантам, которые стали стране врагами

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });