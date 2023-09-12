Греф сообщил, что windfall tax Сбера учитывает результаты работы всей группы

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Расчет налога на сверхприбыль в федеральный бюджет РФ (windfall tax) для Сбербанка учитывает результаты работы всей группы, консолидация повлияла на итоговый размер платежа.

"Тот объект налогообложения, который был сформулирован в законе, он был обсчитан, и цифра получилась та, которая получилась", - сказал президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос о том, почему изначальная оценка не совпала с итоговой.

"Конечно, это результаты всей группы компаний. Мы планировали изначально порядка 10 млрд рублей (заплатить по windfall tax - ИФ), но окончательная формулировка закона привела к тому, что под понятие объект налогообложения попали наши результаты именно на такую сумму (налог составил 3 млрд рублей - ИФ)", - отметил глава Сбербанка.

Отрицательный вклад в результаты работы группы Сбера ранее вносили бизнесы экосистемы. "В целом прошлый год компании экосистемы отработали лучше, чем мы прогнозировали, но в целом пока вклад в общий финансовый результат еще, конечно же, отрицательный, но это тоже закладывалось нами в стратегию", - заявил Греф в марте 2023 года. По его словам, убыток в основном сформирован за счет капитальных вложений банка в ускоренный рост компаний экосистемы. Абсолютных цифр убытков компаний экосистемы банк не раскрывал.

Ранее сообщалось, что группа Сбербанка заплатит до 3 млрд рублей в федеральный бюджет РФ в рамках windfall tax, деньги будут перечислены до декабря, что позволяет рассчитывать платеж по ставке 5%, а не 10%. Изначально Сбербанк оценивал выплаты по windfall tax в 10 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин в начале августа 2023 года подписал закон о введении в РФ налога на сверхприбыль прошлых лет, который, по расчетам властей, принесет в бюджет 300 млрд рублей.

Законом с 1 января 2024 года вводится разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021-2022 годы оказалась выше 1 млрд рублей. Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за этот двухлетний период над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года, а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года.

Сбербанк в 2022 году сократил чистую прибыль по РСБУ с учетом событий после отчетной даты в 4,1 раза - до 295,8 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 219,9 млрд рублей прибыли за 2021 год. По итогам 2022 года банк выплатил дивиденды на рекордные 565 млрд рублей (25 рублей на одну акцию).