ВТБ впервые за три года отметил снижение активности мошенников

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - ВТБ фиксирует снижение мошеннических атак на розничных клиентов впервые за три года, за 10 месяцев 2023 года их количество снизилось до 5,8 млн, что на 11% меньше, чем годом ранее, сообщил через пресс-службу старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

"Последние несколько лет активность мошенников постоянно росла, пик атак на клиентов пришелся на 2022 год. Несмотря на то, что количество атак до сих пор остается достаточно высоким, в этом году наметился плавный тренд на снижение активности злоумышленников", - сказал он.

Снижению телефонного мошенничества способствовало подключение операторов связи к единой платформе верификации телефонных вызовов, а также интеграция сервиса ВТБ по оперативной передаче данных о мошенниках в Минцифры России.

Доля мошеннических звонков через мессенджеры в октябре снизилась примерно до 25% от всех звонков (с 70% в пиковые моменты). В банке это связывают с изменением политики безопасности ряда интернет-каналов.

Эксперты банка прогнозируют, что тренд на снижение активности мошенников продолжится. При этом они отмечают, что атаки становятся более качественными. Мошенники также стали более тщательно продумывать вывод средств, предпочитая офлайн-каналы.

Особенно это касается схем по оформлению кредитов, когда потенциальную жертву целенаправленно ведут в банковские кассы и предлагают снять наличные в банкоматах или подсылают псевдокурьеров. Таким образом мошенники не только убеждают клиентов в легальности ситуации, но обеспечивают себе несколько вариантов хищения средств.

Глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев в феврале сообщал о проведении "пилота" с участниками рынка по отслеживанию транзакций, который поможет бороться с мошенничествами, использующими социальную инженерию.

"Умение за счет машинного обучения и искусственного интеллекта работать с большими данными, связать одну транзакцию в одном банке, где кто-то снял, а в другом эти деньги вдруг кладутся на счет, и понять, что это одна и та же транзакция. Вот те транзакции, которые мы научились выявлять, они в рамках "пилота" с целым рядом участников показывают высочайший уровень правильности и попадания", - говорил Комлев.

По данным Банка России, мошенники во втором квартале похитили у клиентов банков 3,6 млрд рублей. Это на 20% больше показателя за аналогичный период прошлого года, когда было украдено более 3 млрд рублей. Количество операций без согласия клиентов во II квартале выросло на 32% - до 279,7 тысячи (211,12 тысячи в II квартале прошлого года).