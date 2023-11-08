"СПБ биржа" пока не будет комментировать переговоры с международными партнерами

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с момента попадания под санкции 2 ноября находится в постоянных переговорах со всеми международными партнерами о порядке действий с активами клиентов и до их завершения не будет выступать с какими-либо заявлениями или комментариями, сообщает сайт торговой площадки.

"В текущих условиях нам крайне важно быть осторожными в высказываниях, поскольку любой комментарий может так или иначе оказать существенное влияние на ход переговоров и активы инвесторов", - объяснили в компании.

"С учетом указанных рисков СПБ биржа не будет выступать с какими-либо заявлениями или комментариями о ходе переговоров с международными партнерами и юридическими консультантами до их завершения", - сообщается в релизе.

Биржа также обращает внимание на необходимость с осторожностью воспринимать слухи и домыслы, которые могут привести к импульсивным действиям.

По окончании переговоров "СПБ биржа" сделает официальное заявление об их результатах и о порядке дальнейших действий.

Сразу же после включения в SDN List Минфина США биржа заверила, что введенные против нее санкции не затронут активы клиентов.

6 ноября биржа сообщила, что приостановила торги иностранными ценными бумагами для проведения комплаенс-процедур, консультации займут не менее семи рабочих дней. Биржа начала переговоры с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях.