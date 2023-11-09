ArcelorMittal сократила в III квартале EBITDA на 28% в квартальном измерении

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2023 года ArcelorMittal сократила EBITDA на 28% ко II кварталц, до $1,87 млрд, сообщила компания. За девять месяцев EBITDA упала до $6,3 млрд с $12,9 млрд годом ранее.

Падение финансовых результатов компания объясняет, главным образом, сокращением объемов поставки металла, при этом показатель EBITDA продолжает находиться выше среднего исторического уровня.

Операционная прибыль в прошлом квартале упала на 38% ко II кварталу, до $1,2 млрд. В январе-сентябре операционная прибыль составила $4,3 млрд по сравнению с $10,6 млрд за девять месяцев 2022 года.

Чистая прибыль в июле-сентябре составила $929 млн (падение на 50%), за январь-сентябрь показатель понизился более чем двое, до $3,9 млрд.

Выручка сократилась в прошлом квартале на 11% ко II кварталу, составив $16,6 млрд. За январь-сентябрь выручка ArcelorMittal уменьшилась на 15%, до $53,7 млрд.

Capex ArcelorMittal в июле-сентябре составил $1,2 млрд, ориентир по capex в 2023 году подтвержден в диапазоне $4,5-5 млрд.

В третьем квартале компания нарастила на 3,4% выпуск стали по сравнению с предыдущим кварталом, до 15,2 млн тонн, за девять месяцев - сократила на 3%, до 44,4 млн тонн.

Отгрузка металла в прошлом квартале упала на 3,5%, до 13,7 млн тонн, в январе-сентябре снижение составило 2,3% (до 42,3 млн тонн).

Добыча компанией желруды за квартал повысилась на 4,7%, до 6,7 млн тонн, за девять месяцев было произведено 19,8 млн тонн против 21,1 млн тонн желруды годом ранее.

Согласно сообщению ArcelorMittal, 22 октября 2023 года компания подписала предварительное необязывающее соглашение о передаче права собственности на комбинат "АрселорМиттал Темиртау" Республике Казахстан. По состоянию на 30 сентября балансовая стоимость актива составляла $1,8 млрд. ArcelorMittal владеет комбинатом "АрселорМиттал Темиртау" с 1995 года. В октябре на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел взрыв, в результате которого погибло 46 горняков. После ЧП президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с ArcelorMittal.