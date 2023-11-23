Казахстанский инвестор выкупит "АрселорМиттал Темиртау" до декабря

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сделка по приобретению казахстанским инвестором меткомбината "АрселорМиттал Темиртау" завершится до 30 ноября, сообщил журналистам первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Сейчас, по его словам, продолжается согласование контракта: национальный инвестор купит предприятие по согласованной стоимости, цена сделки будет названа после ее завершения.

"Компания (ArcelorMittal, нынешний владелец меткомината - ИФ) не имеет никаких претензий к властям, скорее, наоборот. Те нарушения, которые есть в плане охраны труда, промышленной безопасности, экологические нарушения и прочие - они имеют место быть, мы о них все знаем", - отметил он, добавив при этом, что, тем не менее, сделка проходит в правовом поле.

"Речь не идет о какой-либо национализации или о каком-то другом действии", - подчеркнул он.

ArcelorMittal владеет рудниками в Казахстане с 1995 года. "АрселорМиттал Термитау" решили передать правительству Казахстана от частного владельца в конце октября 2023 года после двух крупных аварий на шахтах с гибелью людей.

В ночь на 28 октября на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом, погибли 46 шахтеров. До этого компания была признана виновной в августовской аварии на шахте "Казахстанская", где погибли пять человек и где пожар продолжается до сих пор.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". Затем премьер-министр Алихан Смаилов заявил, что правительство Казахстана намерено привлечь к процессу национализации комбината частного казахстанского инвестора, который должен будет вложить минимум $3 млрд в течение трех лет.

В частности, Минпром Казахстана видит потенциал для увеличения мощностей "АрселорМиттал Темиртау" по выпуску стали на 40-50% - до 4,5-4,8 млн тонн с нынешних 3,2 млн тонн в год.

По состоянию на 30 сентября, по данным ArcelorMittal, балансовая стоимость меткомбината составляла $1,8 млрд.