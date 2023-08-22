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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

В Казахстане не могут потушить пожар на шахте "АрселорМиттал Темиртау"

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана пока не могут потушить пожар угольной шахте "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), который начался утром 17 августа, сообщили в МЧС страны.

"Обстановка на шахте "Казахстанская" по состоянию на 8.00 22 августа: интенсивность очагов пожаров в аварийной выработке не снижается, улучшения обстановки нет", - говорится в сообщении.

Прилагаются усилия по сдерживанию пожара. Принято решение изолировать аварийный участок путем возведения гипсовых перемычек.

Утром 17 августа в шахте на горизонте 170 м загорелась конвейерная лента. На момент начала пожара под землей находились 227 человек. 222 горняка были эвакуированы, из них 13 пострадали. Погибли пять человек, самому младшему из них было 27 лет, самому старшему - 58.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна Arcelor-Mittal. Компания владеет в Казахстане 15-ю угольными шахтами и железорудными рудниками.

Казахстан МЧС АМТ ArcelorMittal АрселорМиттал Темиртау Карагандинская область
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