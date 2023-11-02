Сбербанк ждет замедления темпов роста кредитов в IV квартале

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Темпы роста кредитного портфеля Сбербанка в четвертом квартале замедлятся по сравнению с успешным третьим кварталом, но высокий спрос на кредитование сохранится как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Об этом заявил вице-президент, директор департамента финансов банка Тарас Скворцов в ходе конференц-звонка с аналитиками.

Кредитный портфель Сбербанка в третьем квартале вырос на 9,1% до 37,9 трлн рублей, с начала года рост составил 22%.

"Таких же высоких уровней роста мы не ожидаем, но при этом мы однозначно видим, что спрос на кредитование со стороны как корпоративных клиентов, так и физических лиц (и в рамках ипотеки, и в рамках потребов, в рамках кредитных карт) остается. И спрос мы удовлетворяем. И мы видим, что наш портфель продолжит расти. Мы видим очень хорошую активность транзакционную клиентов в третьем квартале, и мы уверены, что она сохранится в период высокого сезона четвертого квартала. Мы видим очень хорошую тенденцию по качеству кредитного портфеля, в том числе потому, что мы в рамках новых ограничений будем вынуждены одобрять меньше "плохих" кредитов и больше "хороших", - сказал Скворцов.

"Угроз, которые радикально в худшую сторону повлияли бы на бизнес Сбера в четвертом квартале, мы не видим. Да, он будет с точки зрения динамки не такой успешный, как третий, но он будет вполне хорошим", - добавил он.

Скворцов отметил, что рост процентных ставок в экономике естественным образом скажется на кредитовании, но в сегменте розничного кредитования большее влияние окажут ограничительные меры ЦБ, которые вынуждают Сбербанк отказывать в выдаче кредитов большему количеству клиентов по сравнению со вторым и третьим кварталами.

"В части розничного кредитования, поскольку большой сегмент розницы представлен ипотекой с госпрограммой и там ставка осталась без изменений, именно рост процентных ставок повлияет в меньшей степени", - заявил топ-менеджер.

Банк уже сейчас видит существенный рост в выдачах доли льготных кредитов и снижение ипотеки на покупку вторичного жилья и ипотеки без госпрограмм.

"Появляется сейчас определенная информация, что нельзя исключать еще одного изменения по госпрограмме в части повышения минимального первоначального взноса. С точки зрения того, что мы увидели по итогам предыдущего изменения, когда взнос был поднят с 15% до 20%, то я могу сказать, что мы ожидали более значимого снижения спроса, чем по факту произошло. То есть клиенты очень либерально отнеслись к этому изменению и нашли необходимые 5%, чтобы все равно воспользоваться госпрограммой, особенно учитывая, что разница сегодня в ставках между ипотекой без госпрограммы и с госпрограммой еще сильнее выросла. И, конечно, у клиентов еще больше возникает мотивация воспользоваться именно этими условиями", - сказал Скворцов.

"Если будет еще одно повышение, то, конечно, это влияет, часть клиентов не смогут воспользоваться таким предложением. Но я думаю, что все равно рост портфеля ипотеки даже в текущих условиях продолжится, особенно учитывая, что есть довольно значимый временной лаг между тем, когда решение по ипотеке одобряется и клиент получает кредит в банке на покупку квартиры, то, соответственно, мы еще какое-то количество месяцев будем видеть эффект тех одобрений, которые были в том числе по более низким ставкам", - добавил он.

Говоря о судьбе льготной программы ипотеки, он заявил, что прогнозировать ее возможное продление или непродление достаточно трудно.

"Что будет в июле 2024 года, трудно закладывать, это будет в том числе зависеть от уровня ставок, который будет на этот момент на рынке. Если ставки останутся высокими, то, конечно, непродление программы в этот момент резко повлияет на динамику выдач и параметры сектора как банковского, так и строительного. Надо дождаться, наверное, решения, которое будет принято на высшем политическом уровне", - заявил топ-менеджер.

Комментируя прогноз по кредитованию на 2024 год, он заявил, что динамика будет меньше, чем в 2023 году.