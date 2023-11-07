Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Сбербанк отметил существенное замедление темпов розничного кредитования

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает небольшое замедление темпов роста корпоративного кредитования и существенное замедление темпов розничного кредитования, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы видим небольшое пока снижение кредитования в корпоративном секторе и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые ЦБ сделал", - заявил Греф.

Банки из-за ужесточения макропруденциальных мер вынуждены отказывать клиентам в выдаче потребительских кредитов, отметил он.

"Мы видим это в потребительских кредитах, но не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения, то есть мы не можем удовлетворять тот спрос, который сегодня на рынке есть. Мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения предельной долговой нагрузки мы срезаем часть заявок", - пояснил глава Сбербанка.

Такая же картина наблюдается и в ипотечном кредитовании, отметил он.

"Мы видим существенное снижение спроса на несубсидируемую ипотеку и рост еще больше доли ипотеки, субсидируемой государством. Непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", - сказал Греф.

Развитие ситуации с кредитованием в 2024 году будет зависеть от политики Банка России. "Мы в общем видим конец октября - начало ноября замедление инфляции уже. Если инфляция будет замедляться, то, скорее всего, Центральный банк будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации и темпы кредитования будут восстанавливаться", - подчеркнул глава Сбербанка.

Герман Греф Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Цена нефти WTI опустилась ниже $80 за баррель впервые за два месяца

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Набсовет Сбера утвердил "нетривиальную" стратегию развития и переизбрал Грефа

Сбербанк прогнозирует стабильную ситуацию на валютном рынке до конца года

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

"СПБ биржа" в ответ на санкции меняет СЕО и стратегию

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Китай в сентябре показал сильную динамику импорта СПГ, несмотря на межсезонное затишье

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Экс-глава ФАС Артемьев сменил Рыбникова на посту президента Петербургской биржи

Дифференциация тарифов на электричество коснется майнеров и коммерческих потребителей

МТС отменит плату за раздачу интернета для тарифов с предоплаченными пакетами

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Объем российской интернет-торговли за 9 месяцев вырос на 23%

Brent подешевела до $84,8 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });