Сбербанк отметил существенное замедление темпов розничного кредитования

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк отмечает небольшое замедление темпов роста корпоративного кредитования и существенное замедление темпов розничного кредитования, сообщил журналистам президент - председатель правления банка Герман Греф.

"Мы видим небольшое пока снижение кредитования в корпоративном секторе и уже существенное замедление кредитования в розничном секторе, в первую очередь за счет тех "закруток", которые ЦБ сделал", - заявил Греф.

Банки из-за ужесточения макропруденциальных мер вынуждены отказывать клиентам в выдаче потребительских кредитов, отметил он.

"Мы видим это в потребительских кредитах, но не с точки зрения спроса, а с точки зрения одобрения, то есть мы не можем удовлетворять тот спрос, который сегодня на рынке есть. Мы вынуждены отказывать либо по сумме, либо вообще с точки зрения предельной долговой нагрузки мы срезаем часть заявок", - пояснил глава Сбербанка.

Такая же картина наблюдается и в ипотечном кредитовании, отметил он.

"Мы видим существенное снижение спроса на несубсидируемую ипотеку и рост еще больше доли ипотеки, субсидируемой государством. Непропорционально будет расти доля субсидируемой государством ипотеки, поэтому думаю, что мы получим замедление портфеля до конца текущего года", - сказал Греф.

Развитие ситуации с кредитованием в 2024 году будет зависеть от политики Банка России. "Мы в общем видим конец октября - начало ноября замедление инфляции уже. Если инфляция будет замедляться, то, скорее всего, Центральный банк будет возвращать свою политику к нормализованной ситуации и темпы кредитования будут восстанавливаться", - подчеркнул глава Сбербанка.