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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:19

Вывод приморского кластера "Русагро" на полную мощность сдвинется из-за АЧС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Кластер ГК "Русагро" в Приморском крае может выйти на производственную мощность в 2024 году вместо запланированного ранее 2023 года, сообщил на телеконференции финдиректор группы Александр Тарасов.

"Мы выводим его на полную мощность. Но если говорить об абсолютных сроках, то нам помешала вспышка АЧС (африканской чумы свиней - ИФ), которая произошла во втором квартале 2023 года, - сказал он. - Сказать, что мы полностью выйдем на производственную мощность в этом году - наверное, нет. Но мы будем близки. Скорее, мы придем к полной загрузке в следующем году. Особенно если реализуется возможность по экспорту в Китай".

По его словам, компания очень рассчитывает на то, что поставки свинины на китайский рынок начнутся в следующем году. "Пока того, что мы построили, достаточно для того, чтобы это (направление - ИФ) развивать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном расширении кластера при условии экспорта в Китай.

Он сообщил, что у "Русагро" есть программа по развитию приморского кластера, но пока компания подходит к ее реализации "достаточно консервативно". "Будем принимать конкретные решения, когда поймем весь потенциал экспорта", - заявил Тарасов.

Китай в сентябре отменил ограничения на экспорт свинины из России. Решение о разрешении поставок было принято по результатам оценки рисков и анализа системы государственного контроля АЧС в России. По оценке Минэкономразвития, с учетом выполнения всех необходимых процедур поставки могут начаться на раньше второго-третьего кварталов 2024 года.

Проект производственного свиноводческого кластера полного цикла "Русагро" реализует с 2016 года в рамках ТОР "Михайловский". Он включает 13 производственных объектов, в том числе 9 свиноводческих площадок, комплекс по производству комбикормов с элеватором, автотранспортное хозяйство, мясоперерабатывающее предприятие и цех технических полуфабрикатов. Его мощность составляет 75 тыс. тонн свинины в год, срок выхода на нее предусматривался в 2023 году.

Китай АЧС Русагро Приморский край Александр Тарасов
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