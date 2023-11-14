Операционная деятельность Segezha не страдает серьезно от санкций США

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Санкции США, введенные недавно против материнской компании Segezha Group - АФК "Система", позволяют лесопромышленному холдингу и дальше осуществлять операционную деятельность за счет расчетов через российские банки в случае с экспортом продукции в Китай и через трейдеров в случае с поставками в другие страны.

Об этом на телеконференции с аналитиками заявил глава группы Михаил Шамолин.

Он отметил, что на ситуацию на внутреннем рынке, куда Segezha реализует 30-40% своей продукции, санкции не повлияют.

В начале ноября Segezha оказалась под санкциями США (Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении АФК "Система", указав, что мера распространяется на все компании, в которых прямая или косвенная доля корпорации превышает 50%).

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