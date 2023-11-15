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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Крупнейший в США государственный ПФ откажется от инвестиций в китайские акции

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Federal Retirement Thrift Investment Board (FRTIB), крупнейший государственный пенсионный фонд США, на фоне роста напряженности между Пекином и Вашингтоном исключит торгуемые в Гонконге акции из своего портфеля и не будет включать в него бумаги, котируемые в материковом Китае, говорится в пресс-релизе фонда.

В частности, управляемый FRTIB международный фонд акций International Stock Index Investment Fund (I Fund) изменит бенчмарк, на который он ориентируется, с MSCI Europe, Australasia and Far East (EAFE) Index (отслеживает котировки акций Европы, Австралазии и стран Дальнего Востока) на общемировой MSCI All Country World ex USA ex China ex Hong Kong Investable Market Index (MSCI ACWI IMI ex USA ex China ex Hong Kong Index), не включающий акции США, материкового Китая и Гонконга. Первый индекс также не включает бумаги, торгуемые на биржах материковой части КНР.

Число компонентов портфеля I Fund вырастет с 798 до 5,6 тыс., количество рынков, на которых он инвестирует, - с 21 до 44.

Другие фонды FRTIB вкладывают только в инструменты американского рынка.

"Если нынешние инвестиционные ограничения в отношении [технологического сектора] Китая - это начало дальнейших ограничений на инвестиции в материковом Китае и Гонконге, уровень сопутствующей неопределенности может перевесить выгоды от сохранения позиций в гонконгских бумагах и расширения портфеля I Fund за счет материкового Китая", - приводится в пресс-релизе мнение консалтинговой Aon, рекомендовавшей FRTIB изменить бенчмарк.

В августе президент США Джо Байден подписал указ о запрете или ограничении инвестиций в некоторые китайские технологии, включая полупроводники, микроэлектронику, квантовые вычисления и искусственный интеллект.

FRTIB управляет активами на $771 млрд, в том числе I Fund - на $68 млрд. На 12 декабря 2022 года гонконгские акции занимали около 3% портфеля международного фонда.

КНР США FRTIB
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