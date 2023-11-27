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Банк России изучит ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ биржи"

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Банк России проанализирует ситуацию вокруг иска о банкротстве "СПБ биржи" и действия участников рынка с ее акциями в связи с этим, сообщили в пресс-службе регулятора.

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"Банк России проанализирует произошедшее событие, включая действия участников рынка с ценными бумагами ПАО "СПБ Биржа", с точки зрения возможного нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком", - заявили в ЦБ.

Ранее в картотеке арбитражных дел появилась информация о заявлении о банкротстве к "СПБ бирже", датированном 24 ноября, без каких-либо деталей (в том числе отсутствуют данные о кредиторе). В Едином федеральном реестре сведений о банкротстве каких-либо уведомлений от "СПБ биржи" на данный момент нет.

В пресс-службе "СПБ биржи" утром 27 ноября заявили, что торговая площадка не подавала документы на банкротство и что ее финансовое состояние устойчиво.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы позднее сообщили, что определением от 27 ноября заявление будет возвращено истцу в связи с тем, что "заявителем не соблюден досудебный порядок".

Само по себе банкротство оператора биржевых торгов не создает рисков обращения взыскания на активы инвесторов, напомнили в ЦБ.

"Средства инвесторов не находятся в распоряжении биржи, а размещаются на счете другого юридического лица - центрального контрагента (клиринговый счет). При этом законодательством предусмотрено, что имущество, находящееся на клиринговом счете, в конкурсную массу не включается. Таким образом, инвесторы не несут рисков обращения взыскания на их средства в случае банкротства биржевой площадки", - отметили там.

Акции "СПБ биржи" в понедельник после сообщений об иске о банкротстве дешевели на "Московской бирже" почти на 35% (до 63,8 рубля за штуку), но затем довольно быстро скорректировались и сейчас теряют около 10% (88,3 рубля за штуку).

Банк России СПБ Биржа Мосбиржа Арбитражный суд Москвы
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