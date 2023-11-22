"Мосбиржа" запустила торги акциями ЮГК
Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - На "Московской бирже" начались торги акциями группы компаний "Южуралзолото" (ЮГК).
В официальной церемонии начала торгов акциями, как передает корреспондент "Интерфакса", приняли участие председатель правления "Мосбиржи" Юрий Денисов и основной акционер ЮГК Константин Струков.
В рамках IPO компания привлекла 7 млрд рублей, цена акций составила 55 копеек за бумагу.
Акции ЮГК включены в котировальный список второго уровня, торговый код - UGLD.
"Южуралзолото" - одна из крупнейших золотодобывающих компаний России, входит в топ-10. Группа ведет добычу в России в рамках двух хабов - Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).