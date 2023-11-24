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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:41

НРД прекратит использовать SWIFT как канал ЭДО по депозитарному обслуживанию с мая

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) перенес срок прекращения использования системы SWIFT в качестве канала электронного документооборота по депозитарному обслуживанию (за исключением взаимодействия с иностранными депозитариями) с 1 января на 1 мая 2024 года, говорится в сообщении НРД.

НРД предлагает заранее рассмотреть возможность перехода на альтернативные каналы взаимодействия по депозитарному обслуживанию: WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг, ПО "Интеграционный шлюз НРД" (WEB-сервис).

Изначально НРД планировал прекратить использовать SWIFT как канал ЭДО по депозитарному обслуживанию с 1 октября 2023 года.

НРД Национальный расчетный депозитарий
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