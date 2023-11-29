Brent подешевела на данных о запасах в США до $81,2 за баррель

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти развернулись вниз вечером в среду после публикации данных о запасах в США.

К 18:35 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,59%) - до $81,2 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,46 (0,6%) - до $75,95 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 0,933 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Резервы бензина повысились на 1,764 млн баррелей, дистиллятов - на 5,217 млн баррелей. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов бензина на 0,229 млн баррелей и снижения резервов дистиллятов на 0,394 млн баррелей.

Падение цен на нефть сдерживают новости о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам нефти. Российский Минтранс сообщил, что из-за по прежнему неблагоприятных гидрометеорологических условий в акватории Черного моря в морских портах этого бассейна сохраняются ограничения судоходства.

Казахстан сократил добычу на крупнейших месторождениях - Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке - после того, как "Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) приостановил отгрузку нефти на своем морском терминале под Новороссийском в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Отмечалось, что резервуарные парки практически заполнены, в связи с чем прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.