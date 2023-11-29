КТК ждет "погодного окна" для погрузки нефти под Новороссийском

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "Каспийский трубопроводный консорциум" ждет "погодного окна", чтобы осуществить загрузку хотя бы двух танкеров, сообщает КТК.

27 ноября компания сообщила о приостановке отгрузки нефти на своем морском терминале под Новороссийском в связи с неблагоприятными погодными условиями. Отмечалось, что резервуарные парки практически заполнены, в связи с чем прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах. Вслед за этим Казахстан сократил добычу на крупнейших месторождениях – Тенгизе, Кашагане и Карачаганаке.

"Высота волн довольно большая, перехлестывает защиту ГВС, высота которой 7,5 метров. Пока действует штормовое предупреждение капитана морского порта Новороссийск. (...) Мы очень ждем погодного "окна", когда сможем осуществить загрузку хотя бы двух танкеров. Предварительно будет проведена послештормовая инспекция ВПУ (выносных причальных устройств - ИФ) и плавучих шлангов", - говорится в сообщении консорциума.

Во вторник Минэнерго Казахстана сообщало, что по трем компаниям-операторам крупнейших месторождений Тенгиз, Кашаган и Карачаганак, при суммарной средней добыче 172 тыс. тонн в сутки, 28 ноября она снизится до 106 тыс. т/сут. (на 30-40%), с 29 ноября – до 76 тыс. т/сут. (на 56%). Отмечалось, что ситуация со снижением нефтепроизводства в Казахстане из-за погодных условий на морском терминале КТК не повлияет на прогноз добычи по итогам 2023 года. Прогнозируемый объем – 90 млн 099 тыс. тонн.

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. Система является основным экспортным маршрутом для казахстанской нефти.

В 2022 году КТК отгрузил на экспорт 58,7 млн тонн нефти, прогнозируемый объем перевалки на 2023 год – 63,7 млн тонн нефти.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) – 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" – 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%) – 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKOIL International GmbH – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holding Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. – 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.