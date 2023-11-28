Ограничение судоходства на подходах к черноморским портам сохраняется

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Продолжает действовать ограничение судоходства в акватории и на подходах к основным морским портам Черноморского бассейна, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Росморречфлота. Ограничение ввели 27 ноября из-за шторма.

В Росморречфлоте отметили, что утром 28 ноября возобновила работу Керченская паромная переправа. Предыдущие сутки перевозки не осуществлялись в связи со штормом. Минтранс Крыма 28 ноября сообщил, что работа переправы внепланово приостановлена.

По данным Краснодарского метеорологического центра, до конца суток вторника в регионе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер на Черноморском побережье будет достигать 20-25 метров в секунду, местами порывы до 32 м/с.

В понедельник в порту Туапсе был зафиксирован сильный тягун, в Новороссийске волны достигали высоты в 6-8 метров.