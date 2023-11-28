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Нефть Brent подорожала до $80,74 за баррель

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Подъем цен на нефть усилился днем во вторник.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:20 по московскому времени подорожали на $0,76 (0,95%) - до $80,74 за баррель. Котировки январских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,75 (1%) - до $75,61 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,7%, WTI - на 0,9%.

Все внимание рынка направлено на встречу министров стран ОПЕК+, которая состоится 30 ноября вместо 26 ноября. По сообщениям СМИ, Саудовская Аравия призывает других участников понизить нефтедобычу для поддержки рынка.

"На этой неделе нельзя избежать разговоров про ОПЕК, - отметил аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга. - Если не случится неприятного сюрприза, недавнее снижение цен на нефть можно рассматривать как возможность для покупки, особенно если удастся договориться о новых снижениях добычи".

Страны ОПЕК+, скорее всего, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 года, полагают аналитики Citi. Вероятность сохранения добычи на прежнем уровне оценивается ими в 60-70%, более масштабных сокращений поставок топлива - примерно в 20%, увеличения добычи - в 10-20%.

По их мнению, цена нефти марки Brent в ближайшие 6-12 месяцев составит около $72 за баррель.

Тем временем хедж-фонды ждут встречи ОПЕК+ с опаской: на прошлой неделе они сократили общий объем длинных позиций во фьючерсах на Brent и WTI до минимума с конца июня, по данным ICE Futures Europe и Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC).

Brent WTI ОПЕК
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