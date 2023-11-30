Brent подорожала до $84,06 за баррель

Фото: Николай Гынгазов/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти быстро растут днем в четверг, трейдеры ждут итогов министерской встречи ОПЕК+.

К 14:12 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,96 (1,16%) - до $84,06 за баррель. Срок их обращения истекает с закрытием рынка в четверг. Более активно торгуемые февральские фьючерсы растут в цене на $1,02 (1,23%), до $83,9 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,15 (1,48) - до $79,01 за баррель.

Накануне Brent завершила торги на максимуме с 6 ноября, WTI - на пиковой отметке с 14 ноября на новостях о сильном шторме в Черном море, который препятствует поставкам.

Коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 1,609 млн баррелей, сообщило Минэнерго США. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали в среднем сокращение на 933 тысячи баррелей, по данным Trading Economics.

В центре внимания рынка остается онлайн-встреча министров ОПЕК+, которая проходит в четверг в онлайн-режиме. На встрече, как ожидается, будет обсуждаться вопрос продления ограничений на нефтедобычу, истекающих в конце года, а также увеличение действующих сокращений добычи на 1 млн баррелей в сутки или более.

"Думаю, они придут к соглашению, - сказала глава отдела исследований в консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен. - Группа испытывает большое давление, потому что цены сильно снизились, плюс есть опасения по поводу мировой экономики".