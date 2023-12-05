"АвтоВАЗ" нанял более 4 тысяч сотрудников в 2023 году

В 2024 году предприятие планирует набрать еще 5000 человек

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Штат "АвтоВАЗа" в 2023 году пополнили более 4,1 тысячи новых сотрудников, в 2024 году планируется набор еще 5 тысяч человек, сообщил президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов, выступая на на организованном "Ведомостями" People Forum.

"За этот год на "АвтоВАЗ" принято уже более 4,1 тысячи новых человек. Последовательный запуск конвейерных линий, достижение высоких скоростей, позволяющих производить большой объем автомобилей именно на тольяттинской площадке, потребовал от нас серьезных неординарных мер. Здесь мы все "выровняли" заработной платой. Затем поняли, что и этого нам будет недостаточно", - сказал Соколов.

По его словам, решив задачу с наймом сотрудников на площадку в Тольятти, "АвтоВАЗ" планирует также решать кадровый вопрос на заводах в Ижевске и Петербурге.

"В Санкт-Петербурге проще - там все-таки рынок труда масштабнее. А вот в Ижевске и в Самарской области он достиг критической точки, стал дефицитным. Произошло это очень быстро, как включили, что называется, рубильник. Мы почувствовали это буквально в этом году", - отметил глава "АвтоВАЗа".

В 2024 году на площадки в Ижевске и Санкт-Петербурге планируется набрать еще 5 тысяч сотрудников, добавил он.

Как сообщили в пресс-службе автопроизводителя, штат АО "АвтоВАЗ" внутри года меняет численность в текущем порядке и сейчас составляет 34,3 тысячи человек.

Соколов на People Forum отметил, что за последние три года на улучшение условий труда на "АвтоВАЗе" направлено около 3 млрд рублей. В ближайшую трехлетку на эти цели планируется направить еще 4 млрд рублей.